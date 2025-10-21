Cinco consejos para ahorrar energía en el hogar y cuidar al medioambiente

República Dominicana. Octubre de 2025. En el marco del Día Mundial del Ahorro Energético, que se celebra cada 21 de octubre a nivel internacional, LG Electronics invita a los consumidores a adoptar hábitos amigables con el ambiente en el hogar, acompañados de tecnologías que contribuyen a reducir el consumo eléctrico sin sacrificar confort ni rendimiento.

El ahorro energético se ha convertido en una prioridad global. Conscientes de ello, LG ha integrado soluciones innovadoras en su portafolio de electrodomésticos, aires acondicionados y televisores, que ayudan a los usuarios a disfrutar de un hogar más eficiente y responsable con el medio ambiente.

A continuación, la compañía comparte cinco formas prácticas de ahorrar energía en casa:

Opte por aires acondicionados con tecnología Inverter: Los equipos de aire acondicionado con tecnología Inverter ajustan automáticamente su potencia para mantener un rendimiento constante con una reducción de hasta un 70% del gasto energético frente a los modelos tradicionales. Los aires acondicionados Inverter utilizan un compresor que ajusta la velocidad para alcanzar la temperatura deseada, lo que resulta en un menor consumo de energía, refrigeración y calefacción más consistentes y una vida útil más larga en comparación con las unidades de aire acondicionado tradicionales. Aproveche las funciones inteligentes: Los electrodomésticos conectados mediante LG ThinQ permiten controlar y monitorear el consumo energético desde una aplicación móvil. Por ejemplo, los usuarios pueden encender la lavadora en horarios de menor demanda eléctrica o ajustar la temperatura del aire acondicionado incluso cuando no están en casa. Ajuste la temperatura de forma eficiente: En sistemas de climatización, cada grado cuenta. Los aires acondicionados LG Dual Inverter mantienen una temperatura estable sin picos de consumo y gracias al modo Active Energy Control, los usuarios pueden limitar el gasto de energía al 80%, 60% o 40% de su capacidad máxima. Esto permite un ahorro considerable y extiende la vida útil del equipo. Reduce el consumo invisible de tus dispositivos electrónicos: Muchos equipos siguen consumiendo energía en modo standby. Los televisores LG OLED y QNED incorporan modos de ahorro automático, ajuste de brillo inteligente según la luz ambiental y apagado programado cuando no se detecta actividad. Pequeños cambios como estos pueden marcar una gran diferencia en la factura eléctrica mensual. Adquiera refrigeradoras y lavadoras de consumo energético eficiente: Hoy en día existen electrodomésticos como lavadoras y refrigeradoras que son más amigables con el ambiente. Por ejemplo lavadoras con programas de lavado inteligente para consumir menos agua y energía; o bien refrigeradoras con tecnología LG Inverter Linear Compressor™, lo cual mantiene los alimentos al máximo de frescura con menos consumo de energía. Este tipo de soluciones contribuyen a un uso más eficiente de los recursos eléctricos y finalmente un mayor ahorro en el hogar.

“En LG trabajamos bajo el principio de innovación sostenible, diseñando productos que no solo mejoran la vida de las personas, sino que también reducen su impacto ambiental. La eficiencia energética es parte de nuestro ADN tecnológico”, afirmó Wilson Prado, Director Regional de LG Electronics en Centroamérica.

Además de promover el uso eficiente de la energía, LG continúa invirtiendo en investigación y desarrollo de tecnologías más limpias y componentes reciclables, reafirmando su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su visión Life´s Good al proporcionar innovación para una vida mejor.