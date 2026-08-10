Boston vibró con la sexta edición de los Premios Dominicanísimo

BOSTON, MA —La ciudad de Boston se vistió de gala para ser escenario de la sexta edición de los Premios Dominicanísimo, que se consolidan como la premiación más importante de los dominicanos fuera de la isla para el mundo. La velada, celebrada en un ambiente de elegancia y hermandad, contó con una extraordinaria alfombra roja por la que desfilaron las más destacadas figuras de la diáspora dominicana, en una gala que unió arte, cultura y reconocimiento a la excelencia.

La conducción oficial del evento estuvo a cargo de los comunicadores Gabi Desangles, Irving Alberti y Mariela Encarnación, mientras que la alfombra roja fue conducida por Sandra Berrocal, Melissa Núñez, Emildo Cordero y Sergio Toribio.

Reconocimientos



En una ceremonia cargada de solemnidad y alegría se entregaron reconocimientos a personalidades que han dejado huella en distintos ámbitos. El sector empresarial fue honrado con los galardones a Emmanuel Almonte y Freddy Ureña, así como al dominicano José Mota, director de Eventos del hotel Omni Boston Sea Port.

La música y el arte también tuvieron su espacio, con el reconocimiento a la trayectoria artística de los intérpretes Pavel Núñez y Stephany Ortega. En un momento cumbre de la noche, Radio Televisión Dominicana (RTVD), canal oficial de la República Dominicana, recibió el premio Ícono en celebración de sus 74 años de trayectoria e influencia en la televisión dominicana.

El ámbito corporativo e internacional no se quedó atrás. El presidente de la aerolínea JetBlue, Marty St. George, fue galardonado con el premio Amigos que Cambian Vidas. En el terreno político, el congresista de los Estados Unidos Adriano Espaillat recibió el Gran Dominicanísimo Internacional, en reconocimiento a su liderazgo y a su defensa de la comunidad hispana.

El máximo galardón de la noche, el Gran Dominicanísimo, fue otorgado a figuras de primer nivel: la doctora Frinny Polanco y los aclamados comediantes Raymond Pozo y Miguel Céspedes, quienes han llevado el humor dominicano a las pantallas.



Emoción y reconciliación



El momento más conmovedor estuvo a cargo de los artistas Juan Carlos Rodríguez (Tercer Cielo), Robert Green (Barak) y Héctor Acosta “El Torito”, quienes ofrecieron un inolvidable homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela, en una muestra de la solidaridad del pueblo dominicano.

La espiritualidad y el perdón también fueron protagonistas. Los hermanos Geraldo Díaz y Juan Pablo Díaz, encargados de entregar el premio Leyenda Dominicanísima, lo otorgaron a Héctor Acosta en un acto simbólico que puso fin a más de veinte años de diferencias entre ambas familias, con un mensaje de reconciliación que emocionó a los presentes.

Premios cumbre y orgullo patrio



La noche cerró con dos galardones de gran calado: el Gran Dominicanísima Orgullo de la Patria, que recibió la legendaria figura de la cultura dominicana doña Josefina Miñino, y el Gran Dominicanísimo Padre de la Patria Duarte, Sánchez y Mella, otorgado al empresario y comunicador Santiago Matías (Alofoke) por su labor en la difusión de la identidad y el orgullo nacional.

Producción

La producción ejecutiva estuvo a cargo de Chiqui Haddad, Alexis Santana y Carlos Gómez, con libreto de Handry Santana. El diseño de vestuario, que vistió de elegancia a asistentes y conductores, fue dirigido por el diseñador Alexis Vásquez. La producción general recayó en doña Milagros Matías y Santiago Matías, quienes lograron una velada impecable que quedará grabada en la memoria de los dominicanos.

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