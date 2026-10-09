CEPAL concluye su 41.º período de sesiones en República Dominicana con aprobación de resoluciones para impulsar el desarrollo regional

Santiago de los Caballeros, República Dominicana. – La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) clausuró este viernes su Cuadragésimo Primer Período de Sesiones, celebrado durante tres días en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con conclusiones orientadas a fortalecer el desarrollo regional, definir las prioridades de trabajo del organismo y dar continuidad a los mecanismos de cooperación entre sus Estados miembros.

Durante la clausura, el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor -Ito- Bisonó, destacó que las conclusiones de las jornadas constituyen una referencia para definir rutas de trabajo y convertir los consensos alcanzados en iniciativas concretas que respondan a los desafíos de América Latina y el Caribe.

“El verdadero valor de este encuentro comienza ahora: en nuestra capacidad para dar continuidad a las ideas que hemos compartido y convertirlas en políticas públicas, proyectos de cooperación y alianzas que produzcan resultados”, sostuvo el canciller.

Resaltó que las discusiones pusieron de relieve la necesidad de orientar la conectividad y la transformación digital hacia una mayor productividad, el impulso de la innovación, la creación de oportunidades para los países, la importancia de una macroeconomía para el desarrollo, la movilización de recursos internos, la calidad del gasto público, la sostenibilidad fiscal y el acceso a financiamiento en condiciones adecuadas.

El canciller indicó que la República Dominicana, al asumir la Presidencia de la CEPAL para el período 2026-2028, adquiere el compromiso de contribuir a esta agenda mediante la promoción de la participación activa de los gobiernos, el sector privado, con especial protagonismo del empresariado, y la sociedad civil.

El ministro agradeció a la CEPAL, a su secretario ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs; a los copresidentes de la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo, Michelle Bachelet e Iván Duque; así como a los panelistas, expertos y delegaciones que participaron en las jornadas. También reconoció la labor de Perú al frente de la Presidencia de la CEPAL durante el período anterior.

De su lado, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, expresó su agradecimiento al presidente de la República, Luis Abinader; a la vicepresidenta Raquel Peña; y al canciller Víctor -Ito- Bisonó, por su compromiso, disposición y hospitalidad durante la celebración del encuentro.

“Nos llevamos en el corazón a un país que ha demostrado, con hechos, su compromiso con el diálogo y la construcción de consensos regionales”, expresó Salazar-Xirinachs, quien extendió su reconocimiento a los equipos que participaron en la organización de las jornadas.

Resoluciones aprobadas durante el encuentro

El Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la CEPAL concluyó con la aprobación de un conjunto de resoluciones, entre ellas la Resolución de Santiago de los Caballeros, mediante la cual los Estados miembros tomaron nota de los documentos “Gestión de las transformaciones en una era de rupturas” y “Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, presentados y analizados durante las jornadas de trabajo.

Esta resolución encarga a la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL realizar estudios y elaborar propuestas de políticas públicas, en colaboración con los gobiernos que lo soliciten, para fortalecer sus capacidades nacionales y contribuir al desarrollo sostenible.

Los países miembros aprobaron también una resolución sobre la celebración del Cuadragésimo Segundo Período de Sesiones de la CEPAL, previsto para 2028, en Panamá, país que presentó su ofrecimiento para acoger el próximo encuentro.

Palabras del canciller en la conferencia de prensa de clausura del cuadragésimo primer periodo de sesiones d ela cepal

Al concluir este Cuadragésimo Primer Período de Sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, reafirmamos una convicción compartida: nuestra región tienen los recursos, el talento y las capacidades para construir una región más dinámica, inclusiva y sostenible. El desafío está en convertir esas fortalezas en resultados.

Durante estos días, Santiago de los Caballeros ha sido escenario de un valioso intercambio de perspectivas sobre las transformaciones que atraviesa el mundo y las decisiones que América Latina y el Caribe puede impulsar para fortalecer su desarrollo.

Agradecemos a la CEPAL, a su Secretario Ejecutivo, José Manuel Salazar, a los copresidentes de la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo, Michelle Bachelet e Iván Duque, así como a los panelistas, expertos y delegaciones que enriquecieron estas jornadas con sus experiencias y propuestas. Extendemos también nuestro reconocimiento a Perú por su labor al frente de la Presidencia durante el período anterior.

Las conversaciones de estos días han confirmado que los cambios geopolíticos, tecnológicos, económicos y ambientales están redefiniendo las condiciones en las que nuestros países buscan crecer y desarrollarse. Este escenario demanda capacidad para anticiparnos, diversificar nuestras relaciones, aprovechar nuestras fortalezas y tomar decisiones con visión de largo plazo.

En ese camino, la integración regional tiene un papel fundamental. Una integración pragmática, flexible y orientada a resultados, que reconozca las distintas realidades de nuestros países y nos permita avanzar donde tenemos intereses comunes.

Facilitar el comercio intrarregional, mejorar nuestra conectividad física y digital, atraer inversiones, ampliar los servicios y fortalecer las cadenas regionales de valor significa crear más oportunidades para nuestras economías y, sobre todo, impactar positivamente la vida de las personas.

Otro eje destacado ha sido la transformación digital y el desarrollo de la inteligencia artificial. Las discusiones han resaltado la necesidad de orientar la conectividad hacia una mayor productividad, la innovación y la creación de oportunidades.

La experiencia de República Dominicana, incluido el trabajo del Gabinete de Transformación Digital y las iniciativas presentadas durante este período de sesiones, ilustra la importancia de una dirección estratégica y una coordinación institucional capaces de impulsar estos procesos. La tecnología debe contribuir al bienestar de las personas, fortalecer la capacidad productiva y reducir las brechas entre países, empresas y comunidades.

También abordamos un tema decisivo: cómo construir una macroeconomía que acompañe el desarrollo. La estabilidad, la inversión y el crecimiento sostenido requieren movilizar recursos internos, elevar la calidad del gasto público, preservar la sostenibilidad fiscal y ampliar el acceso a financiamiento en condiciones adecuadas. Son aspectos necesarios para fortalecer nuestras capacidades productivas y responder a las prioridades sociales de nuestros países.

Esta agenda tiene una importancia particular para el Caribe y para los Estados más expuestos a los efectos del cambio climático. Fortalecer la resiliencia, la prevención y la capacidad de recuperación requiere recursos suficientes e instrumentos financieros adecuados. Los compromisos deben traducirse en capacidades reales para nuestros países.

La CEPAL desempeña una función esencial mediante la generación de conocimiento, el diálogo entre los países y la formulación de propuestas para orientar las políticas de desarrollo. Las conclusiones de estas jornadas constituyen una referencia para definir rutas de trabajo y convertir los consensos alcanzados en iniciativas concretas que respondan a los desafíos de América Latina y el Caribe.

Al asumir la Presidencia de la CEPAL para el período 2026-2028, República Dominicana asume esta responsabilidad con una vocación clara de resultados.Promoveremos la participación activa de los gobiernos, el sector privado, con especial protagonismo del empresariado, y la sociedad civil. Su colaboración será fundamental para movilizar inversiones, impulsar la innovación y fortalecer las capacidades productivas. Una de nuestras próximas responsabilidades será la organización del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en abril de 2027, una oportunidad importante para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 durante estos dos años decisivos.

Excelencias, colegas:

El verdadero valor de este encuentro comienza ahora: en nuestra capacidad para dar continuidad a las ideas que hemos compartido y convertirlas en políticas públicas, proyectos de cooperación y alianzas que produzcan resultados.

Desde República Dominicana asumimos la Presidencia de la CEPAL con esa visión y con plena disposición para trabajar junto a todos ustedes. Que lo construido en Santiago de los Caballeros nos permita avanzar hacia una región con mayor cooperación, mayores oportunidades y mayor capacidad para transformar sus decisiones en desarrollo para nuestra gente.

Muchas gracias.

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