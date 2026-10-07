Centro Cultural Rainieri presentó un concierto didáctico que unió música, historia y literatura

Punta Cana, La Altagracia. – El Centro Cultural Rainieri presentó “Música de los Grandes Maestros”, un concierto didáctico que invitó a los asistentes a descubrir algunas de las piezas más representativas de la ópera, las canciones napolitanas y el repertorio en español, a través de una experiencia que integró interpretación musical contextualización histórica, literaria y artística.

El encuentro celebrado el sábado 12 de septiembre, contó la participación del tenor Enrique Pina y la pianista Gabriela García, mientras que la contextualización de las obras estuvo a cargo del arquitecto Gamal Michelén, crítico de arte y actual viceministro de Cultura para Patrimonio Cultural.

Con un formato cercano y didáctico, la velada permitió al público conocer el contexto histórico, literario y artístico de cada pieza. Antes de cada interpretación, Michelén compartió los datos y referencias, para luego dar paso a la interpretación de Pina, acompañado al piano por García.

El repertorio estuvo organizado en dos partes. La primera estuvo dedicada a reconocidas arias de ópera, entre ellas O Paradiso, de L’Africana, de Giacomo Meyerbeer; Una furtiva lagrima, de L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti; y E lucevan le stelle, de Tosca, de Giacomo Puccini.

La segunda parte estuvo dedicada a las canciones napolitanas y al repertorio en español, con interpretaciones de No puede ser, de La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal; Pecche, de Gaetano Pennino y Carlos De Flavis; Alma Llanera, de Gutiérrez y Coronado; y Torna Surriento, de Ernesto y Giambattista De Curtis.

Más que un concierto, “Música de los Grandes Maestros” se planteó como un encuentro para acercar al público a la música desde una perspectiva integral, poniendo en diálogo la interpretación con las historias, personajes y contextos que forman parte del legado de estas grandes obras.

La actividad forma parte de la programación del Centro Cultural Rainieri, concebida para propiciar encuentros alrededor de la cultura, el conocimiento y las distintas expresiones del patrimonio artístico, como parte de su visión de ser un espacio abierto al encuentro y al disfrute de la cultura.

Sobre Gabriela García

Gabriela García, pianista nacida en Santiago de Cuba, es egresada del Conservatorio «Esteban Salas» de esa ciudad. Reside en República Dominicana desde 2021, donde se ha desempeñado como profesora de piano en academias de música y como pianista acompañante de instrumentistas y cantantes líricos, tanto en Cuba como en República Dominicana. Desde 2023 forma parte del Coro Nacional Dominicano como pianista.

Sobre Enrique Pina

El doctor Enrique Pina combina una trayectoria diplomática y académica con una carrera como tenor profesional. Es doctor en Ciencias Políticas, con especialización en Política Internacional, por la Universidad La Sapienza de Roma, y cursó estudios de canto en el Conservatorio Nacional de Música bajo la orientación de la soprano Ivonne Haza. Posteriormente continuó su formación vocal en Italia, donde recibió clases de destacadas figuras de la ópera, entre ellas el legendario tenor Franco Corelli.

Su trayectoria diplomática lo llevó a representar a República Dominicana ante distintos organismos y países, entre ellos Italia, la FAO, el Vaticano, la Organización de los Estados Americanos, Canadá y Egipto. En el ámbito artístico, ha participado en numerosas óperas y conciertos en escenarios internacionales.

Pina figura además entre los 54 tenores incluidos en la publicación de la Belcanto Society de Nueva York Franco Corelli, A Revolution in Singing. Fifty-Four Tenors Spanning 200 Years, junto a figuras históricas de la ópera como Enrico Caruso, Luciano Pavarotti y Plácido Domingo.

Sobre el Centro Cultural Rainieri

El Centro Cultural Rainieri es una institución sin fines de lucro ubicada en Punta Cana dedicada a promover y difundir las expresiones de la dominicanidad, con especial énfasis en la riqueza cultural, histórica y social de la región Este de la República Dominicana. A través de exposiciones, programas educativos y actividades culturales, el Centro Cultural Rainieri ofrece un espacio de encuentro para la comunidad local y visitantes nacionales e internacionales, contribuyendo al fortalecimiento de la identidad cultural y al enriquecimiento de la oferta cultural del destino.

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