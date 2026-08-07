MICM lleva la Ruta Mipymes a San Pedro de Macorís

Santo Domingo, D.N.- Con el propósito de dinamizar la economía local e impulsar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de la demarcación, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) anunció la realización de la Ruta Mipymes en San Pedro de Macorís los días 7, 8 y 9 de agosto.

La actividad se desarrollará en la explanada de la Catedral San Pedro Apóstol, en San Pedro de Macorís, en horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con una amplia participación de emprendedores, empresarios e instituciones relacionadas al sector.

El ministro Yayo Sanz Lovatón, invita a los emprendedores y empresarios de la provincia y zonas aledañas, así como al público en general a participar de esta jornada de la Ruta Mipymes para aprovechar las oportunidades de negocio y desarrollo empresarial.

La Ruta Mipymes será un espacio para ruedas de negocios, networking, con un amplio programa de asesorías financieras, formalización de negocios, asistencias técnicas, charlas, conferencias y capacitaciones diseñado para fortalecer las capacidades de las mipymes.

Como parte de la jornada se desarrollará un bazar de artesanías con la participación de las mipymes, donde los asistentes podrán recorrer decenas de stands con una variada oferta de productos y servicios, además de exhibiciones culturales y música en vivo. Todas las actividades del evento serán gratuitas.

Sobre la Ruta Mipymes

La Ruta Mipymes es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) que se realiza a través del Viceministerio de Fomento a las Mipymes, con la finalidad de llevar a comunidades rurales los múltiples servicios de apoyo al sector de las mipymes que ofrecen las diferentes instituciones que cuentan con programas de promoción y apoyo al sector.

Este evento se realiza con la finalidad de cumplir con los lineamientos del presidente Luis Abinader de seguir acercando a cada rincón del país las informaciones y servicios de las instituciones del Gobierno encargadas de promover el espíritu empresarial y el emprendimiento en los diferentes gremios y sectores productivos nacionales.

Visited 1 times, 1 visit(s) today