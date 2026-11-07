Asociación Dominicana de Alguaciles reitera importancia de ley que los regule

La Asociación Dominicana de Alguaciles reiteró la necesidad de que sea aprobado el proyecto de Ley del Alguacil, depositado en el Congreso Nacional, el cual está orientado a la dignificación de los oficiales ministeriales, cuya iniciativa es considerada clave para fortalecer el ejercicio de las funciones dentro del sistema de justicia dominicano.

El llamado fue realizado por su presidente, Hipólito Girón Reyes, quien destacó que esta pieza permitirá mejorar las condiciones laborales, profesionales y humanas de los alguaciles, garantizando un mejor desempeño de sus responsabilidades judiciales.

Ante esto, el profesional del derecho invitó, además, los colegas a ser parte del taller «Los desafíos actuales de la legislación electoral, los sistemas electorales y sus actores», a realizarse el 13 de noviembre en coordinación con el Tribunal Superior Electoral.

«Nuestro acercamiento al TSE genera grandes expectativas. Este taller es una de las diversas actividades que, Dios mediante, realizaremos en beneficio de nuestros hermanos alguaciles, tanto nacionales como internacionales», expresó Girón Reyes.

El Consejo Directivo de la ADA está integrado por Hipólito Girón Reyes, presidente; Luz del Rosario, vicepresidenta; Adonis Solano, secretario general; José de la Cruz, tesorero; Pedro Junior Medina Mata, director de Organización; Rosario Rodríguez, directora de Educación; y Jonathan Guerrero, director de Comunicaciones.

La ADA continúa impulsando espacios de capacitación y colaboración institucional orientados al fortalecimiento profesional de sus miembros y al intercambio de experiencias con autoridades y otros profesionales vinculados al ámbito judicial.