MARIO DÍAZ FIJA POSICIÓN SOBRE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR, LOS COMBUSTIBLES Y LOS SUBSIDIOS DEL GOBIERNO

Respalda una ITV orientada a salvar vidas, reclama protección social para los transportistas

SANTO DOMINGO. El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC), Mario Díaz, fijó su posición sobre la Inspección Técnica Vehicular (ITV), los recientes aumentos de los combustibles premium y los subsidios que mantiene el Gobierno para enfrentar las dificultades del mercado internacional de hidrocarburos.

Díaz valoró que estos temas sean abordados con responsabilidad y sensibilidad social por el gobierno en procura de que las circunstancias económicas internacionales no terminen perjudicando a los sectores más vulnerables de la población.

RESPALDA LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR:

En relación con la Inspección Técnica Vehicular, manifestó que FENATTRANSC respalda su implementación, por tratarse de una iniciativa que vienen reclamando desde el año 2016 y que considera una herramienta fundamental para reducir los accidentes de tránsito, los entaponamientos y salvar vidas.

Asimismo, propuso que la evaluación técnica sea gratuita para los vehículos que no califiquen y que únicamente se establezca un costo «similar al del marbete de placas» , por la expedición de la certificación correspondiente a las unidades aprobadas.

También sugirió que la modernización del parque vehicular esté acompañada de pensiones dignas para los choferes que no puedan continuar trabajando, así como de compensaciones económicas para los propietarios cuyos vehículos deban salir definitivamente de circulación.

En ese sentido, sugirió aprovechar los mecanismos contemplados en el artículo 20 de la Ley núm. 253-12, que destina una proporción de los recursos recaudados al programa de renovación vehicular del transporte público de pasajeros y de cargas.

AUMENTOS DE LOS COMBUSTIBLES Y SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES:

En cuanto a los recientes aumentos de los combustibles premium, Díaz consideró que los reajustes están justificados por las presiones que experimenta el mercado internacional de hidrocarburos, como consecuencia de los conflictos geopolíticos y de los costos de refinación, transporte y distribución.

No obstante, advirtió que estas variaciones no deben convertirse en una excusa para aplicar aumentos en los precios de productos agrícolas y de primera necesidad.

Sobre los subsidios gubernamentales, valoró los esfuerzos del presidente Luis Abinader y de su Gobierno para amortiguar el impacto de los precios internacionales de los combustibles.

El abogado y dirigente sindical también expresó su preocupación por la especulación en los precios de los productos que integran la cadena de comercialización de alimentos.

En ese sentido, llamó a las autoridades de Pro Consumidor a fortalecer la vigilancia y supervisión del comercio nacional, con el propósito de impedir aumentos injustificados que afecten la economía de los hogares dominicanos más pobres.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD Y A LOS SACRIFICIOS COMPARTIDOS:

Díaz consideró que la nueva realidad económica internacional de los combustibles derivados del petróleo obliga al Gobierno, empresarios, transportistas, comerciantes, trabajadores y consumidores a actuar con madurez y responsabilidad, dejando de lado el populismo político y las confrontaciones estériles.

“No es momento de promover confrontaciones ni de crear falsas expectativas, es momento de aportar soluciones, respaldar las medidas responsables y procurar que los sacrificios que impone esta coyuntura económica sean compartidos de manera justa y equilibrada”, expresó

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