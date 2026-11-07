Elvira Taveras y Lumy Lizardo llegan a Santiago con la comedia dramática «La Gran Depresión»

Santiago de los Caballeros- Las reconocidas actrices dominicanas Elvira Taveras y Lumy Lizardo llegarán a Santiago con la aclamada comedia dramática «La Gran Depresión», cuyas funciones serán presentadas los días viernes 13 y sábado 14 de noviembre, a las 8:30 de la noche, en la Sala Julio Alberto Hernández del Gran Teatro del Cibao, luego de su exitoso recorrido por los escenarios de Santo Domingo

La propuesta teatral, dirigida por Indiana Brito y con producción artística de Juancito Rodríguez, presenta un duelo escénico protagonizado por ambas actrices, quienes a través del humor y la reflexión abordan temas como la amistad, las crisis existenciales y la salud mental, invitando al público a reflexionar sobre la importancia del bienestar emocional

La producción ejecutiva está a cargo de THE SET, encabezada por Carmen María Grullón y Marcela Mirabal, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la oferta artística y cultural de la región norte, mediante propuestas escénicas que combinan entretenimiento, reflexión y responsabilidad social

Las funciones se realizarán a beneficio de la Fundación Caribeña de Psicología Activa de Santiago, institución que trabaja en la concienciación y promoción del bienestar emocional de niños, jóvenes y adultos mayores en diversas comunidades rurales de la provincia, contribuyendo a visibilizar la importancia de la salud mental y el acceso a la orientación psicológica

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