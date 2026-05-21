Catedrático Francisco Acosta aspira a importantes transformaciones sociales en el país, desde el Decanato de la Facultad de Humanidades de la UASD

Santo Domingo, R.D. El destacado catedrático Francisco Acosta, anunció su candidatura a decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para el período 2026-2030, comprometiéndose a retomar, con renovada determinación, la formación de individuos íntegros, comprometidos con la transformación social y con la restitución del sentido histórico de la misión institucional, de la primera universidad del nuevo mundo.

“Es indispensable volver al propósito esencial de la UASD, que consiste en gestar cambios en la sociedad, promoviendo en el país el deseo de permanecer y evolucionar en un contexto permanentemente cambiante”, afirmó Acosta.

El reconocido docente advirtió que, en la actualidad, se observa una especie de “sonambulismo” social, caracterizado por la sustitución del criterio de lo que “debe ser” y de la convicción de que el cambio necesario es impostergable en todas sus dimensiones

“Esta situación se evidencia, de manera particular, en la limitada participación de nuestra Universidad en la solución de los problemas sociales, así como en la necesidad de recuperar con mayor firmeza su capacidad de incidencia”, explicó Acosta.

Por tal razón, con el apoyo del movimiento Nuevo Humanismo, el veterano docente se propone reorientar la Facultad de Humanidades mediante la integración y articulación de sus distintas instancias, a través de un trabajo coordinado y sistemático, dirigido hacia una misma dirección estratégica.

“En este marco, corresponde a la UASD proyectarse con propuestas viables y técnicamente sustentadas, orientadas a la formación de un ciudadano pujante y proactivo, capaz de promover cambios desde su familia y su comunidad, proyectándolos hacia el conjunto de la sociedad. Y para alcanzar este objetivo, resulta imprescindible relanzar las Humanidades, en coherencia con el rol que corresponde a su Facultad”, explicó.

Capacidad de concertación

En ese mismo tenor, el aspirante a decano afirmó que dicha responsabilidad debe recaer en una persona con capacidad de concertación.

“Debe ser una figura no centrada en el protagonismo personal, sino orientada a la construcción de consensos, al liderazgo colaborativo y al desempeño efectivo del trabajo en equipo. Una persona con visión de progreso, que promueva “con todos y para todos” el fortalecimiento institucional”, adelantó.

En tal sentido, el maestro explicó que su propuesta no tiene por objeto promover únicamente su candidatura, ni presentar un nombre como oferta personal.

“En realidad, se invita a asumir un compromiso institucional con el rescate de las Humanidades, las cuales se encuentran amenazadas por los efectos de una lógica ideológica, que ha reducido el ser humano a una condición meramente mercantil y la vida social a un mercado en el que “más vale el tener que el ser”, lamentó.

Por tales razones, su propuesta se orienta a la construcción de un Proyecto de Humanidades sólido, con visión de futuro, que permita unir mente y corazón, razón y sentimientos, en función de la construcción de un mundo mejor, sustentado en valores.

“Nuestra misión es propiciar las condiciones para que el “ser humano” cuente con el entorno necesario que le permita ser, efectivamente, merecedor de tal denominación”, finalizó.

Más sobre Francisco Acosta,

Francisco Acosta es filósofo, sociólogo y educador. Realizó sus estudios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Universidad Pedagógica José́ Enrique Varona (la Habana, Cuba) y en la Universidad del País Vasco (España). Ha realizado otros estudios en Washington e Ithaca (Estados Unidos) y en la Universidad de Nanchan (China).

Es egresado del primer Postgrado en “Experto Universitario en entorno virtuales de aprendizaje” coordinado entre Virtual Educa (Argentina) y la UASD, y del Primer Diplomado sobre “Formación de Tutores a Distancia” realizado por el “Instituto de estudios para la Paz y la Cooperación” de España.

Ha sido tutor de los cursos de: “Introducción a la Filosofía” (FIL-011) y «Ética Profesional» (Fil-127) impartido por UASD- VIRTUAL, y labora en un proyecto que pretende ofrecer la carrera de la Licenciatura en Filosofía de manera virtual. Es administrador de los espacios virtuales para la divulgación de los saberes filosóficos: E- FILOSOFÍA, EPROFÍL y «HUMANIDADES, INNOVACIÓN Y COMPROMISO»

Acosta, se ha desempeñado como director de la Escuela de Filosofía de la UASD, por dos períodos y coordinador de Cátedra por dos períodos consecutivos, respectivamente, en la referida Escuela; en donde es profesor titular de las asignaturas de: «Introducción a la Filosofía”, “Ética” “Lógica Formal y Dialéctica”, “Lógica Simbólica”. “Lógica Dialéctica” y “Metodología de la Investigación Científica”.

Dirigió́, además, la Oficina de Planificación Sectorial (OPLASE-FH) y la “Coordinación de Investigación Científica”, de la Facultad de Humanidades.

A nivel de Postgrado, Francisco Acosta ha sido director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Humanidades e imparte, en la actualidad, docencia en las maestrías de dicha Facultad, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así́ como en la Facultad Ciencias de la Educación.

Acosta, se ha desempeñado como coordinador del primer “Diplomado en Filosofía para Niños” que se imparte en la Republica Dominicana, de la primera Maestría de “Ética aplicada al Sistema Penitenciario” y, actualmente, dirige la primera Maestría en Filosofía para Niños (FpN), impartida en la región del Caribe.

Ha publicado diversos artículos y ensayos sobre “Filosofía de la Educación” en revistas especializadas del país y ha ocupado la posición de director de la revista “Academia”, de la Escuela de Filosofía de la UASD.

El profesor Acosta ha sido presidente de la Asociación de Sociólogos Dominicanos (ADOS) y ha presidido la “Liga Hostosiana de la República Dominicana”, de la cual es, en la actualidad, vicepresidente y director ejecutivo. Acosta es miembro de la Asociación Dominicana de Filosofía (ADOFIL).

Las elecciones de autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el periodo 2026-2030, se celebrarán el próximo 17 de junio de 2026. En dichos comicios, el Claustro Elector elegirá 121 cargos diferentes, incluyendo al rector, 4 vicerrectorías, 9 decanos, 52 directores de escuelas y 4 directores de recintos, entre otros.

Visited 1 times, 1 visit(s) today