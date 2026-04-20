Carolina revela trabaja en más de 10 obras

Santo Domingo, DN – Cumpliendo sus promesas, Carolina Mejía se encuentra trabajando en más de una decena de importantes obras para continuar la transformación de la capital, entre ellas algunas que serán inauguradas en este mes de abril.

La ejecutiva municipal ha caracterizado su gestión por la recuperación y entrega de espacios para el disfrute de los ciudadanos, sumando cada mes nuevas obras que tienen un profundo impacto en la ciudad.

Próximamente, de la mano del Banco Popular, se inaugurará el Parque Sensorial, un espacio en el Mirador Sur que busca disponer de un lugar inclusivo para promover actividades sensoriales y recreativas, el cual incluye elementos de exploración táctil, columpios inclusivos y arenero para terapias, para beneficiar a niños con el trastorno del espectro autista.

Asimismo, se dan los toques finales para la entrega del esperado Malecón Deportivo, una nueva etapa de la recuperación del litoral capitaleño que contará con canchas de fútbol, pádel, skate park, voleibol, así como caminos internos, pérgola, gradas, módulo para la Policía Municipal, varios locales comerciales y una ampliación de los parqueos existentes.

Mejía, respaldada con fondos de la Presidencia, inició la intervención integral del parque Enriquillo y su entorno, donde se contempla una extensión del espacio, la renovación del Paseo de Los Lectores, un moderno módulo para la Policía Municipal, un edificio de servicios con salón multiusos y dispensario médico. También serán renovadas las áreas de juegos infantiles, divididas de uno a seis años, y de siete a 12, respectivamente.

Paseo 30 de Mayo promete convertirse en uno de los símbolos del malecón. Ubicado en los antiguos terrenos del Colegio Maharishi, cuenta con un impresionante patinódromo que será utilizado en las competiciones de patinaje de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La readecuación de las ruinas, la ciclovía, la losa malecón y el almacén son solo algunos de los elementos que destacan en esta construcción, cuyo avance supera el 70 %.

Otra de las obras más grandes será la remodelación del parque Núñez de Cáceres, donde más de 18 mil metros cuadrados serán renovados para ofrecer un entorno seguro, inclusivo y sostenible. Un trabajo conjunto entre el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional para hacer mejoras sustanciales en infraestructura, seguridad, accesibilidad e iluminación, así como nuevas áreas recreativas y deportivas para todas las edades.

También avanzan los trabajos de la segunda fase del Bulevar Pedro Livio Cedeño, abarcando desde la Marcos Adón hasta la Juan Pablo Duarte, con unos 700 metros. Junto a la primera etapa y el parque se estarán beneficiando directamente a sectores colindantes a estas vías, tales como Villas Agrícolas, ensanche Luperón y Villa Juana.

Además, Carolina se apresta a entregar los parques Mar Azul, V Centenario, Sol y Mar, Los Girasoles, La Zurza y el lineal Ovando con Gómez, con lo que superaría los 215 parques y plazas recuperados en las tres circunscripciones del Distrito Nacional.

Adicionalmente, este mes la alcaldesa iniciará la segunda etapa del programa Sectores Iluminados más Seguros, a través del cual en su primera fase se colocaron más de 9,000 luminarias LED y 200 cámaras de videovigilancia para mejorar la seguridad en los barrios.

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