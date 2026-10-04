Carolina recibe apoyo de Geanilda Vásquez: “Vamos a ganar»

La dirigente destacó la capacidad de gestión, cercanía y firmeza de Carolina, y aseguró que trabajará junto a su equipo para llevarla a la Presidencia de la República en 2028._

*SANTO DOMINGO.- 3 de octubre de 2026.– La dirigente política Geanilda Vásquez anunció este sábado su respaldo a las aspiraciones a la presidencia de la República de Carolina Mejía y formalizó la integración de su equipo político al proyecto Carolina 2028, durante un acto que reunió a dirigentes nacionales, legisladores, autoridades municipales y miembros de las estructuras territoriales del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Al explicar su decisión, Vásquez afirmó que su respaldo responde a una coincidencia de valores y a una misma forma de entender la política como servicio. Destacó la experiencia de gobierno de Carolina, su capacidad para escuchar y la sensibilidad con la que ejerce el liderazgo.

“He decidido apoyar a Carolina Mejía. No llegué a esta decisión por una encuesta ni por conveniencia. Llegué después de observar, escuchar, conversar y preguntarme con quién comparto una manera de entender la política y el servicio público”, expresó.

Agregó: “Carolina: Vamos a trabajar, vamos a caminar, vamos a escuchar, vamos a sumar, vamos a construir y vamos a ganar”, manifestó, al tiempo que llamó a preservar la unidad del PRM y el respeto entre todos los compañeros con aspiraciones legítimas.

Al recibirla, Carolina definió a Geanilda como una mujer valiente, firme y comprometida con la democracia, con experiencia en la organización política y una trayectoria dedicada a abrir espacios para la participación de otras mujeres.

“Hoy se suma a este proyecto una mujer que ha defendido la democracia con determinación y sin miedo. Geanilda conoce lo que significa organizar un partido, construir estructuras y abrir caminos para que otras mujeres también puedan soñar y avanzar”, expresó Carolina.

Carolina afirmó que su proyecto está preparado para ganar las primarias del PRM y las elecciones nacionales de 2028, sustentado en el trabajo territorial, la unidad partidaria y la integración de nuevos liderazgos.

Tanto Carolina como Geanilda reconocieron los avances alcanzados por el país bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader.

*PROYECTO C28*

La integración de Geanilda Vásquez se suma a una etapa de crecimiento del proyecto presidencial de Carolina Mejía, que recientemente incorporó al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, como coordinador nacional de campaña, y recibió el respaldo del dirigente político y referente del sector agropecuario Eligio Jáquez.

Entre los presentes estuvieron el jefe de campaña, Ricardo de los Santos; la exsenadora de Bahoruco, Melania Salvador; los diputados Jorge Zorrilla,

Juan José Rojas, Liz Mieses, Ligia Barceló, Jaqueline Montero, Leyvi Batista y Ana Miledy Cuevas; el viceministro Alexis Jiménez; y los dirigentes Radhamés González; Freddy Fernández, director operativo de la campaña, y Zorrilla Ozuna, además de alcaldes y regidores que respaldan el proyecto presidencial.