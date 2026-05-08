Carolina Mejía (35.8%), David Collado (23.2%) y Guido Gómez Mazara (11.6%) lideran encuesta de RD Opinan en el Distrito Nacional

Algama Media Group R.D presenta resultados de encuesta “RD Opinan” sobre aspirantes presidenciales del PRM, basada exclusivamente en miembros del partido en el Distrito Nacional

Santo Domingo, República Dominicana – La empresa Algama Media Group R.D, propietaria de la plataforma de estudios de opinión RD Opinan, dio a conocer los resultados de su más reciente encuesta realizada en el Distrito Nacional sobre las preferencias electorales de los aspirantes presidenciales del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

El estudio fue llevado a cabo del 15 al 30 de abril, con una muestra de 1,200 personas, compuesta exclusivamente por miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), seleccionados para representar la base partidaria en el Distrito Nacional.

De acuerdo con los resultados ajustados, la intención de voto se distribuye de la siguiente manera:

Carolina Mejía encabeza la preferencia con un 35.8%

David Collado obtiene un 23.2%

Guido Gómez Mazara registra un 11.6%

Ninguno suma un 9.8%

Yayo Sanz Lovatón alcanza un 6.2%

Raquel Peña cuenta con un 5.7%

No sabe representa un 4.8%

Wellington Arnaud obtiene un 2.6%

Tony Peña registra un 0.3%

Total: 100%

Los resultados reflejan una competencia liderada por Carolina Mejía, seguida de cerca por David Collado, mientras que un segmento de la militancia aún se muestra indeciso o sin preferencia definida.

Algama Media Group R.D, empresa certificada por la Junta Central Electoral, destacó que este estudio forma parte de su compromiso con ofrecer información confiable y actualizada sobre el panorama político nacional, contribuyendo al análisis y al debate democrático.

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