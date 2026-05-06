Fuerza Cultural del Pueblo celebra exitosa Reunión General; reafirma compromiso con el rescate institucional y el liderazgo de Leonel Fernández

Santo Domingo. – En un ambiente marcado por el compromiso ético y social, la Secretaría de Cultura del partido Fuerza del Pueblo (FP) celebró su primera reunión general de trabajo con los vicesecretarios generales, temáticos, regionales y asesores. El encuentro, que congregó a una notable representación de la intelectualidad y el liderazgo cultural nacional, estuvo encabezado por el titular del organismo, doctor Alejandro Arvelo.

Cultura como eje de retorno al poder

Durante la sesión, el doctor Arvelo Polanco destacó la figura del presidente de la Fuerza del Pueblo, Dr. Leonel Fernández, como el único líder con la visión y la estatura moral para convocar a los gestores culturales bajo un proyecto de nación.

«No es una ni dos veces que se le ha escuchado decir al doctor Leonel Fernández que, si hemos de volver al poder, debe ser de la mano de la cultura», afirmó Arvelo.

El titular de la Fuerza Cultural que activa a lo externo de la organización, recordó que fue durante las gestiones de Fernández cuando se fundó el Consejo Presidencial de Cultura, se creó el hoy Ministerio de Cultura, se duplicó el presupuesto del sector y se vivieron los periodos de mayor esplendor para las ferias del libro y los planes de publicaciones.

Una estructura sólida y comprometida

La reunión contó con una participación masiva que refleja la robustez de la estructura cultural de la organización. Encabezando el Buró Central, asistieron los vicesecretarios generales; Ninoska Velázquez, Carlos Sánchez, Desireé Domínguez, Dioni Rufino, Esteban Tiburcio, Enegildo Peña, Noé Zayas, Hilario Olivo y Ramón Antonio Jiménez.

Asimismo, el encuentro fortaleció su base técnica con la presencia de los vicesecretarios temáticos; Domingo de los Santos, Rubén Villalona, Marcos Dominici, Jocabel Fernández, Benedicto Ángeles, Xiomarita Pérez, Yi-Yoh Robles, Carlos Márquez, Basilio Nova, Rafael Pineda, Pilar Pineda, Luis Ruiz, Isidro Pichardo, Claudio Espejo, Omar de la Cruz, León Félix Batista y Rosina Angada.

En el ámbito de la estructura territorial, se destacó la participación de los vicesecretarios y directores provinciales; Aurelia Castillo, Xiomara Domínguez, Miguel Leger, Edmundo Calcaño, Robert Berroa, Fernando Alcántara y Juan Ruperto Galvent.

Presencia internacional y visión de futuro

La fuerza cultural de la diáspora se hizo sentir mediante la modalidad virtual con la intervención de los vicesecretarios del exterior; Ana María Céspedes (España), Dolquisa Olivares (Europa), Cristina Piñeiro (Nueva York) y Dionisio de Jesús (El Salvador), entre otros delegados internacionales.

«La presencia de tanta gente brillante es una muestra de que en la República Dominicana todavía hay derecho a la esperanza», expresó el doctor Arvelo. No nos está dado permitir que arda nuestra ciudad; que se vaya a pique lo que queda de institucionalidad, que se pierda lo poco que queda del hacer cultural del Estado y de la sociedad civil mientras nosotros permanecemos como carta vana sobre la tierra», sentenció Arvelo.

El titular de la Secretaría de Cultura de FP lamentó que los logros alcanzados durante las gestiones de Leonel Fernández y el maestro José Rafael Lantigua hayan sido «echados en la canaleta del olvido», denunciando una destrucción sistemática de la institucionalidad cultural por parte de las autoridades actuales.

Hacia un diagnóstico nacional

Finalmente, se anunció que la Secretaría se encuentra en un proceso de consultas populares culturales en municipios y distritos municipales. Esta labor culminará con la elaboración de un diagnóstico de la realidad cultural del país y una propuesta de política pública que será entregada formalmente al doctor Leonel Fernández, con el objetivo de asegurar el retorno del liderazgo que reconoce en la cultura el alma de la nación.

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