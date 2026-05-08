Gaby Puche impulsa su carrera con “Ese Hombre Es Malo”, composición de Karol G

La merenguera venezolana Gaby Puche continúa ganando terreno en la industria musical con su nuevo sencillo “Ese Hombre Es Malo”, un tema que viene escalando en el gusto del público gracias a su ritmo contagioso y una letra cargada de intensidad.

La canción, en su versión original, es interpretada por la colombiana Karol G, quien también es su autora.

Mientras que, en la voz de Gaby, cuenta con los arreglos musicales de Pedro Serrano y Wilfredo Ortiz, convirtiéndolo en un merengue moderno con una ejecución musical vibrante y altamente bailable.

El sencillo cuenta, además, con un audiovisual de alta calidad, que ya puede disfrutar en su canal de YouTube “GabyPuche”.

Tras destacarse en el proyecto “Divas By Jiménez”, Gaby Puche se consolida como solista con una propuesta que combina talento, carisma y una energía escénica cautivadora. Su crecimiento artístico comenzó con el tema “A la que vive contigo” y se fortalece ahora con este nuevo lanzamiento.

Con “Ese Hombre Es Malo”, la artista apuesta a expandir su alcance en mercados internacionales y posicionarse como una de las nuevas figuras del merengue contemporáneo.

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