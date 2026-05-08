ASODIRCOM y Engage-Morillas analizan el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de la reputación corporativa

Santo Domingo, jueves 7 de mayo de 2026. – La Asociación Profesional de Directores de Comunicación de la República Dominicana (ASODIRCOM), en alianza con Engage-Morillas, destacaron la importancia de la inteligencia artificial durante un conversatorio enfocado en los retos y oportunidades de la gestión de la reputación en entornos digitales.

La actividad reunió a socios del gremio y profesionales del sector para analizar cómo las nuevas tecnologías están transformando la percepción pública de las organizaciones y la toma de decisiones de sus públicos de interés.

Este encuentro forma parte de una serie de iniciativas estratégicas impulsadas por ASODIRCOM, orientadas a la actualización continua de sus miembros y al fortalecimiento del ejercicio profesional de la comunicación corporativa en el país.

“En un entorno donde la inteligencia artificial está redefiniendo la velocidad, el alcance y la forma en que se construyen las narrativas sobre las marcas, el rol del dircom adquiere una dimensión cada vez más estratégica en la gestión de la reputación. Desde ASODIRCOM, buscamos dotar a nuestros miembros de herramientas estratégicas para analizar su huella digital, anticipar riesgos y gestionar la reputación con agilidad, ética y visión de futuro, promoviendo el uso de la tecnología como aliada de la transparencia corporativa”, afirmó Gloria Zacarías, presidenta de ASODIRCOM y gerente de Comunicaciones de EGE Haina.

Durante el conversatorio, Pedro Miguel Casado, socio de Morillas y CEO LATAM, matizó que “La reputación corporativa ya no se construye solo en la mente de las personas; también en la memoria de las máquinas. Y esa memoria está condicionando decisiones de compra, de inversión y de talento antes de que la compañía sepa que se está jugando algo. La pregunta para un CEO ya no es si su marca aparece en los buscadores, sino con qué narrativa, con qué autoridad y frente a qué competidores se la describe cuando un cliente, un inversor o un regulador le pregunta a la IA. Quien no tenga esa respuesta sobre la mesa está delegando una parte crítica de su reputación», afirmó.

Asimismo, Casado explicó que el reto para las empresas ya no se limita a medir su reputación, sino a gobernarla de forma activa dentro de los ecosistemas de inteligencia artificial. «Lo que no se mide, se opina; y lo que no se gobierna, lo gobierna alguien por ti. Las compañías que entiendan esto a tiempo convertirán su huella en IA en una ventaja competitiva real: más visibilidad cuando importa, mejor narrativa frente al competidor y mayor capacidad de resistir una crisis. Las que lo aplacen, descubrirán que esa conversación ya se ha tenido sin ellas», concluyó.

Presentó una metodología innovadora para medir y comprender cómo los motores de inteligencia artificial interpretan a las empresas. Este enfoque permite analizar de forma estructurada la huella digital de las organizaciones en ecosistemas de IA, identificando patrones de contenido, narrativas dominantes y posibles distorsiones que impactan su reputación.

A través de estos espacios, llamados Coffee and Talks, ASODIRCOM, busca mantener a los directores corporativos a la vanguardia frente a las nuevas tecnologías y tendencias globales, dotándolos de información de alto valor que les permita realizar una gestión reputacional cada vez más efectiva, ética y adaptada a los desafíos del mercado actual.

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