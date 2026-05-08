MIVHED llega a La Isabela para reparación de viviendas y mejorar la calidad de vida de los residentes

Santo Domingo, DN. – El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), encabezado por su ministro Víctor – Ito – Bisonó, inició los trabajos de reparación de viviendas en el sector La Isabela del Distrito Nacional, como parte de la iniciativa Dominicana se Reconstruye.

Durante la jornada, brigadas técnicas del MIVHED realizaron levantamientos y evaluaciones de viviendas vulnerables, con el propósito de dignificar el entorno urbano y mejorar las condiciones de vida de decenas de familias de la comunidad.

Las intervenciones contemplan reparaciones estructurales en techos, paredes y elementos de soporte de las viviendas, a fin de garantizar mayor seguridad, estabilidad y bienestar a los residentes impactados.

En el levantamiento, el ministro Ito Bisonó destacó que estas acciones responden al mandato del presidente Luis Abinader de llevar soluciones concretas a las comunidades y continuar impulsando iniciativas que impacten de manera directa la calidad de vida de la población.

Los comunitarios de La Isabela agradecieron al MIVHED por llevar soluciones a familias de escasos recursos, asegurando que estas reparaciones representan una mejora significativa para su seguridad y calidad de vida.

Las reparaciones forman parte del programa Dominicana se Reconstruye, desarrollado por el MIVHED, mediante el cual se ejecutan mejoras de viviendas existentes y construcción de soluciones habitacionales en distintas provincias del país, con el objetivo de reducir el déficit habitacional cualitativo y cuantitativo en la República Dominicana.

Sobre el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), creado mediante la Ley núm. 160-21, tiene como misión planificar, reglamentar y supervisar las edificaciones públicas y privadas del país, así como desarrollar políticas de vivienda y mejoramiento del hábitat que promuevan comunidades más seguras, organizadas y resilientes.

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