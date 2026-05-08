ASEFUCE rinde homenaje a víctimas de la tragedia del Jet Set con acto “Cada flor, un latido”

República Dominicana, – En un acto cargado de simbolismo, respeto y solidaridad, la Asociación de Empresas de Servicios Funerarios y Cementerios Privados (ASEFUCE Inc.) realizó el homenaje “Cada flor, un latido”, en honor a las víctimas del trágico acontecimiento ocurrido en el Jet Set el 8 de abril de 2025.

La iniciativa reunió a las principales empresas del sector funerario del país en un espacio de recogimiento, donde más allá de sus identidades individuales, se unieron como un solo cuerpo para acompañar a las familias y honrar la memoria de quienes partieron.

Durante la jornada, los asistentes recibieron una rosa blanca como símbolo de respeto y recuerdo, la cual fue colocada en un corazón floral colectivo. Cada flor representó un latido, una vida y una memoria que permanece viva en sus seres queridos.

“Este homenaje refleja lo que verdaderamente somos como sector: acompañamiento humano en los momentos más difíciles. Hoy no somos empresas, somos un solo corazón”, expresó Arlenys Nicasio, presidenta de ASEFUCE.

El acto contó con la participación activa de diversas empresas del sector, que brindaron apoyo y presencia empática en un ambiente solemne, libre de cualquier carácter comercial y centrado en el valor humano del servicio.

ASEFUCE agradeció el respaldo de la Alcaldía del Distrito Nacional, cuyo apoyo fue clave para la realización de este homenaje.

Con esta acción, la organización reafirma su compromiso con la dignidad, el respeto y la solidaridad, promoviendo una cultura de acompañamiento que trasciende lo empresarial y se convierte en un acto colectivo de memoria y unión.

Visited 2 times, 2 visit(s) today