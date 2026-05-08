Desarrollo de la Comunidad impulsa el emprendimiento local; gradúa decenas de mujeres en San Cristóbal

San Cristóbal, R.D. – Con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas y promover oportunidades de crecimiento por medio del emprendimiento local, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), a través del Departamento de Educación, entregó certificados de graduación a decenas de mujeres que culminaron con éxito en San Cristóbal, el curso de Elaboración de Productos Químicos para uso doméstico e industrial.

La investidura se llevó a cabo en el Centro de Promoción y Ayuda para el Desarrollo Playa Linda, de la fundación Religiosas Filipenses, del sector Madre Vieja, Playa Linda, como parte de las iniciativas que impulsa la DGDC para fomentar la inclusión productiva y el empoderamiento económico de las comunidades.

El evento fue encabezado por el director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, quien se hizo acompañar de la encargada del Departamento de Educación, Esther Pérez, así como otros colaboradores de la institución.

En su intervención Guzmán destacó la importancia de este tipo de programas formativos, los cuales brindan herramientas prácticas que permiten a las participantes iniciar sus propios emprendimientos, generar ingresos y contribuir al desarrollo sostenible de sus familias y su entorno.

“Hoy celebramos la culminación de un proceso formativo y celebramos el esfuerzo, la disciplina y la determinación de 38 mujeres que han decidido apostar por su crecimiento personal y por el desarrollo de sus comunidades, esta graduación representa una puerta que se abre hacia nuevas oportunidades. Aquí se respira progreso, emprendimiento y ganas de salir adelante. Cada uno de ustedes es reflejo de ese espíritu. Decirles que nosotros vamos a gestionar un préstamos para cada una de ustedes a través de Promipyme para que puedan iniciar su emprendimiento” sostuvo el director general de la DGDC.

Dijo que a través de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad se reafirma el compromiso de seguir impulsando programas que fortalezcan las capacidades de la gente, que promuevan la formación técnica y que contribuyan a la creación de oportunidades reales en los territorios.

El funcionario de la DGDC exhortó a las nuevas emprendedoras a seguir apostando al trabajo, a la capacitación y al desarrollo integral de las comunidades.

Mientras que, tras recibir sus certificados de graduación, las damas expresaron su satisfacción por los conocimientos adquiridos, señalando que esta experiencia representa una oportunidad para iniciar pequeños negocios o integrarse al mercado laboral con habilidades prácticas.

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