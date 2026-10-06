Carolina apuesta por innovación tecnológica, productividad y apoyo a las mipymes

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía afirmó que la innovación tecnológica, la productividad como política de Estado y el apoyo real a las mipymes son tres elementos que transformarán el futuro de República Dominicana.

Al participar por segundo año consecutivo en EmprendeLab, el programa insignia de innovación y aceleración del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), la ejecutiva municipal exhibió la creación de Centro Futuro como un ejemplo tangible de cómo desde la Alcaldía del Distrito Nacional se ha aliado con otras instituciones para llevar capacitación técnico-profesional gratuita a jóvenes, logrando abrirle las puertas en materia de empleos y emprendimientos.

“Hasta hoy, 1,446 jóvenes han pasado por Centro Futuro de los cuales 60% son mujeres”, dijo, al señalar varias historias de egresados que actualmente tienen empleo o han iniciado sus emprendimientos.

La aspirante presidencial precisó que el crecimiento económico de la República Dominicana, considerada una de las economías más dinámicas de Centroamérica y el Caribe, una estabilidad que atribuye al trabajo de personas que se han arriesgado por un mejor futuro.

La jefa del Gobierno local manifestó que ya el país cuenta con conectividad, que ahora debe ser convertida en productividad.

Desde su óptica, es necesario un financiamiento diseñado específicamente para quienes comienzan a emprender. Asimismo, adujo que hay que fortalecer la formación en finanzas, digitalización, ventas y exportación.

> “Esa es la lógica de Centro Futuro, y esa debe ser la lógica de un país que apuesta por sus emprendedores”, subrayó.

Carolina Mejía se dirigió a los presentes con un mensaje motivador y con un trazado de su visión de cara a los retos que tiene el país en materia de mipymes.

“Salgo de aquí con la misma convicción: el futuro de este país ya está trabajando, aunque todavía muchos no lo sepan”, puntualizó, al finalizar asegurando que desde la Alcaldía del Distrito Nacional seguirá abriendo puertas, formando talento y apostando por cada joven que quiera construir algo en la ciudad.

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