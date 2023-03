¿BOICOT-MORDAZA A TIRO AL BLANCO-TV?

El miércoles 8 (antes de ayer) y el jueves 9 de marzo (ayer), el programa de televisión TIRO AL BLANCO, canales 26 de CLARO y 22 de ALTICE, que yo produzco por CARIVISION de lunes a viernes de 2 a 2:30 de la tarde, ha salido al aire sin sonido.

Veremos qué pasará en los próximos días, pues insistiremos en sacarlo al aire con imagen y sonido.

La emisora matriz CARIVISIÒN me ha demostrado que tal situación no es de su responsabilidad, que el programa sale al aire con sonido y que así se puede comprobar en su versión ON LINE y espacios de la Internet. No hay defecto técnico que anule el sonido.

En su opinión el problema se origina fuera de la estación.

Esto obliga necesariamente a emplazar a ambas compañías nacionales de cable. Igual a las empresas provinciales contratadas por CARIVISIÓN por donde también se transmite Tiro al Blanco, y esté pasando lo mismo.

En tanto no se trata de una sola empresa de cable y de una situación que en CARIVISIÔN solo gravita sobre el programa que dirijo, es legítimo sospechar de la intervención del gobierno y de sus órganos de inteligencia, desde uno de sus centros de tecnología usados para esos fines.

En última instancia INDOTEL está en la obligación de dar una respuesta convincente y reparar el daño, o comprometerse abiertamente con lo que tiene bastante pinta de un boicot-censura, todavía pendiente de comprobación plena.

De todas maneras, vale la alerta, dado el cerco-mordaza que me han tendido los grandes medios de comunicación del país y sus programas de entrevistas y opinión, en los que gravitan determinantemente la publicidad gubernamental y privada.

¿Por qué dudar que pretenda silenciar el medio propio?

El reclamo correspondiente se hará.

Informaremos a nuestr@s televident@s del curso y desenlace de esta situación, sin renunciar a las confrotaciones necesarias. Ustedes saben que yo sé responder a las agresiones del poder establecido. Ni me doblo ni me rindo frente a ellas.

Mientras, le sugerimos a quienes lo ven y lo escuchan por cables que por el momento recurran a YOU TUBE tiroalblancord (Narciso Isa Conde) y a su proyección por las redes sociales.

Abrazos, hasta pronto:

Narciso Isa Conde

09-03-23, Santo Domingo, RD.