Estrellas contarán con sólido grupo de patrocinadores

SAN PEDRO DE MACORÍS.- Las Estrellas contarán con un sólido grupo de patrocinadores durante su participación en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 16 de octubre, anunció este jueves la vicepresidenta de mercadeo del club, Marialina Feris de Moreira.

El conjunto con sede en San Pedro de Macorís contará con el auspicio de sus patrocinadores tradicionales y de otros que se han sumado para la venidera temporada de béisbol.

Entre esos patrocinadores de las Estrellas se cuentan Egehaina, César Iglesias, Grupo Mallén, Banreservas, Seguros Banreservas, Cervecería Nacional Dominicana, Casa Brugal, La Colonial de Seguros, Raza.com, Motores Súper Gato, Altice, Implementos y Máquinarias, CAEI, Mamey Pharma, Daniel Espinal, Tu Casa RD, Motores Loncin, Cementos Progreso.

También ARS futuro, Claro, Agua Larimar, Hipermercados Iberia, Budget Rent Car, Agencia Bella, L&R Comercial, Farmacias GBC, Pizza Hut, Humano Seguros, Universidad Central del Este, BAJAJ, Pinturas Tropical, RD Vial, Gerdom, Universal Seguros.

La señora Feris de Moreira agradeció este martes a los patrocinadores por su respaldo, al hacer el anuncio sobre de los mismos, en la conferencia de prensa en la cual se ofrecieron detalles sobre la participación del equipo en el venidero campeonato de béisbol, la cual tuvo lugar en el Salón de Actos del Estadio Tetelo Vargas.

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