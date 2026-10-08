ABA y UAF capacitarán al sector financiero sobre implicaciones del nuevo Código Penal para las empresas

Santo Domingo, Rep. Dom.- La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) y la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana (UAF) ofrecerán un curso especializado sobre el nuevo régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, enfocado en el sector financiero, con la participación del superintendente de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, y un cuerpo docente integrado por reconocidos expertos nacionales e internacionales.

El curso “La responsabilidad penal de la persona jurídica del sector financiero”, coordinado por Aula ABA, unidad de capacitación de la ABA, abordará los cambios introducidos por el nuevo Código Penal, que entró en vigor en agosto de este año, y las implicaciones que estos tienen para las organizaciones y quienes ejercen funciones de dirección, control y supervisión.

Esta capacitación, dirigida a líderes y profesionales de entidades de intermediación financiera, valores, seguros, pensiones y otras áreas vinculadas al sector, responde a la necesidad de fortalecer las capacidades de los equipos responsables de prevenir, identificar y gestionar los riesgos asociados al nuevo marco legal, explica la Asociación de Bancos.

La agenda formativa incluye, además de la participación del superintendente de Bancos, quien tendrá a su cargo una de las clases magistrales, un equipo docente integrado por Aileen Guzmán Coste, directora general de la UAF; Pelagio Alcántara, primer titular de la Unidad de Extinción de Dominio; Kenya Romero Severino, jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional; Omar Victoria Contreras, especialista en gobierno corporativo y socio director de la firma OV; Francisco Álvarez Martínez, socio fundador de Fabogados, y Miguel Valerio, abogado penalista.

El programa incorpora también una perspectiva internacional con la participación de Rafael Aguilera, de España, experto en compliance y en Derecho Penal Corporativo y Económico y profesor de la Universidad de Valladolid; Jimena Alguacil Césari, de Argentina, consultora en compliance para empresas de diferentes jurisdicciones, y Jorge Andrés Amézquita, de Colombia, doctor en Derecho Penal.

“Resulta sumamente necesario comprender el alcance de las responsabilidades derivadas de actuaciones y omisiones vinculadas con la organización, según lo establecido en el nuevo Código Penal, así como los deberes de dirección, control y supervisión que pueden incidir tanto en la responsabilidad de la persona jurídica como en la de quienes ejercen funciones dentro de ella”, explica la directora general de la UAF, quien concibe y coordina el programa académico junto a Joaquín de Ramón, gerente de Capacitaciones de la ABA.

En ese sentido, Guzmán Coste señala que el curso ofrecerá un abordaje integral de los nuevos desafíos mediante la articulación de dimensiones jurídicas, corporativas, preventivas y operativas.

Los contenidos abarcarán gobierno corporativo, gestión del riesgo penal, mapas de riesgos, procesos de compliance penal, función de cumplimiento, investigaciones internas y actuación de los operadores de justicia.

Agrega que se analizará la relación entre este nuevo escenario y los sistemas de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

“Aunque estos ámbitos pueden compartir puntos de interacción y herramientas comunes, responden a finalidades, obligaciones, mecanismos de aplicación y esquemas de supervisión diferenciados”, precisa.

Las clases serán impartidas en modalidad virtual los lunes y miércoles, a partir del 19 de octubre, y comprenderán 10 sesiones sincrónicas de dos horas cada una, además de una clase magistral de apertura y otra para el cierre.

La ABA informa que las inscripciones están abiertas y que las personas interesadas pueden obtener información y registrarse a través del teléfono 809-541-5211 o del correo electrónico capacitaciones@aba.org.do .

Visited 1 times, 1 visit(s) today