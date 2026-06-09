BCRD informa que la variación del IPC en el mes de mayo fue de 0.31 %

Santo Domingo, República Dominicana. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de 0.31 % en mayo de 2026, reflejando una moderación respecto al 0.49 % observado en abril. Este comportamiento estuvo asociado principalmente a las disminuciones de precios en alimentos de alta ponderación de la canasta familiar, como el pollo (-6.60 %) y el plátano (-3.89 %), que compensaron parcialmente los aumentos registrados en la gasolina regular (3.87 %) y premium (5.17 %).

Con este resultado, la inflación interanual, medida desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026, se ubicó en 5.35 %, por encima del límite superior del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, mientras que la inflación acumulada durante los primeros cinco meses del presente año fue de 1.50 %.

El Banco Central destacó que la inflación subyacente, indicador que permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, se mantuvo dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, al situarse en términos interanuales en 4.86 % en mayo de 2026. Asimismo, la variación mensual del IPC subyacente fue de 0.28 % respecto a abril.

El órgano regulador explicó que este indicador excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones de liquidez de la economía, entre ellos los alimentos con alta volatilidad en sus precios, los combustibles y servicios regulados como la tarifa eléctrica y el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco.

Variación por grupos

El grupo Transporte registró una variación de 2.16 %, constituyéndose en el de mayor contribución a la inflación del mes de mayo. Este resultado se atribuye principalmente a los ajustes en los precios de las gasolinas regular y premium, así como del gasoil, dispuestos por el Gobierno en un contexto de incrementos en las cotizaciones internacionales del petróleo vinculados a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

De igual manera, se observaron aumentos en las tarifas de los boletos aéreos, pasajes de autobuses interurbanos de sindicatos y en los servicios de motoconcho y carro público. Cabe señalar que las reducciones en los precios de los automóviles valorados en dólares estadounidenses atenuaron parcialmente el incremento de este grupo, favorecidas por la apreciación del peso dominicano frente al dólar estadounidense experimentada durante el mes recién transcurrido, la cual continuó la tendencia observada desde inicios de año, acumulando una apreciación de 7.8 % al cierre del mes de mayo.

Por otro lado, el IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos presentó una variación de 0.42 %, impulsada por incrementos en los precios de los servicios de cuidado personal.

Asimismo, el grupo Restaurantes y Hoteles registró una inflación de 0.41 %, resultado de los aumentos en los servicios de comidas preparadas fuera del hogar, destacándose el plato del día y el servicio de víveres con acompañamiento. En sentido contrario, incidieron las reducciones de precios en el servicio de pollo.

En el caso particular del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, la variación mensual fue de -0.58 %, debido a las disminuciones de precios observadas en productos alimenticios de alta ponderación en la canasta de consumo, como el pollo fresco y los plátanos en todas sus variedades, los cuales habían experimentado aumentos significativos desde finales de 2025 hasta enero de 2026 como consecuencia de los fenómenos climáticos que afectaron al país el pasado año. Otros bienes registraron incrementos de precios, entre ellos el agua purificada, los tomates, las verduras, los refrescos, la carne corriente de res, los panes y el café, limitando la variación negativa del índice de este grupo.

De igual forma, el grupo Recreación y Cultura presentó una tasa de -0.98 %, explicada principalmente por reducciones en los precios de los paquetes turísticos con respecto al mes de abril, donde tuvo lugar el efecto estacional de la Semana Santa, además de la incidencia de la apreciación cambiaria en los paquetes cotizados en dólares estadounidenses. En tanto, el rubro Salud exhibió una variación de 0.36 %, sustentada principalmente en aumentos de precios de algunos productos farmacéuticos.

Bienes transables y no transables

El IPC de los bienes transables mostró una variación de 0.66 % en mayo de 2026, impulsada por los aumentos de precios en las gasolinas regular y premium, el gasoil, las tarifas del pasaje aéreo y algunos productos alimenticios. Por otro lado, el índice de bienes y servicios no transables registró una inflación de -0.04 %.

Incidencia por regiones geográficas

La inflación por regiones geográficas durante mayo de 2026, en comparación con abril, evidenció una variación de 0.27 % en la región Ozama —que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo—, de 0.34 % en la región Norte o Cibao, de 0.51 % en la región Este y de 0.16 % en la región Sur.

El Banco Central señaló que la mayor variación observada en la región Este respondió principalmente a los incrementos del grupo Transporte, particularmente en los servicios de transporte terrestre.

En contraste, el menor crecimiento de precios registrado en la región Sur estuvo asociado a la incidencia negativa del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que posee una mayor ponderación dentro de la canasta de consumo de esa zona.

Inflación por quintiles de ingreso

La medición de la inflación por quintiles refleja que los hogares de ingresos más bajos (quintiles 1, 2 y 3) registraron menores variaciones de precios, favorecidos por las reducciones observadas en el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas.

En ese sentido, se verificaron tasas de 0.11 % para el quintil 1, de 0.18 % para el quintil 2 y de 0.25 % para el quintil 3, mientras que, los quintiles de mayores ingresos registraron tasas más elevadas, con variaciones de 0.29 % en el quintil 4 y de 0.56 % en el quintil 5, respectivamente, debido principalmente a la mayor incidencia de los incrementos de precios del grupo Transporte, especialmente de los combustibles y los pasajes aéreos. Estos resultados evidencian que las reducciones registradas en los precios de los alimentos beneficiaron en mayor medida a los hogares de menores ingresos, mientras que los hogares con mayor poder adquisitivo resultaron más impactados por los aumentos en los derivados del petróleo.

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