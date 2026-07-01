Lokelma® de AstraZeneca: Nueva opción de tratamiento para la hiperkalemia

Junio, 2026 (Santo Domingo, República Dominicana) – Se estima que entre el 2% y el 3% de la población adulta a nivel mundial podría presentar niveles elevados de potasio (K+) en la sangre —por encima de 5,0 mmol/L—, una condición conocida como hiperkalemia o hiperpotasemia. Su prevalencia varía significativamente en personas con enfermedades como la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardiaca o la diabetes. A pesar de su impacto, continúa siendo una condición médica poco visible, frecuentemente subdiagnosticada y asociada a complicaciones graves, incluyendo arritmias potencialmente fatales, así como un mayor riesgo de hospitalización y mortalidad cardiovascular.

En respuesta a esta situación, AstraZeneca pone a disposición de estos pacientes Lokelma (Ciclosilicato de Sodio y Zirconio), una innovadora opción terapéutica diseñada para ayudar a controlar los niveles elevados de potasio en sangre, contribuyendo a un mejor manejo de esta condición y sin afectar otros minerales importantes para el organismo, como el calcio o el magnesio.

Las opciones terapéuticas tradicionales han estado limitadas principalmente al tratamiento de episodios agudos de la hiperkalemia o hiperpotasemia, sin opciones ampliamente disponibles y bien toleradas para su control a largo plazo. Esta limitación obliga, en muchos casos, a reducir o suspender tratamientos esenciales como los inhibidores del sistema renina–angiotensina–aldosterona (iSRAA), lo que puede incrementar el riesgo de progresión de la enfermedad y eventos adversos.

“Con el lanzamiento de Lokelma (Ciclosilicato de Sodio y Zirconio), buscamos ofrecer una solución y acompañar de forma continua a los pacientes en el control de sus niveles de potasio. Esto es clave, ya que muchas veces la hiperkalemia o hiperpotasemia no presenta síntomas evidentes hasta que se producen complicaciones importantes”, afirmó el Dr. Andrés Rojas, director Médico de AstraZeneca para Centroamérica y Caribe.

En estudios clínicos, Lokelma ha demostrado reducir los niveles de potasio desde la primera hora de administración. Entre el 84% y el 98% de los pacientes alcanzaron niveles normales en un periodo de 24 a 48 horas, y entre el 83% y el 88% lograron mantenerlos dentro de rangos adecuados durante el tratamiento a largo plazo.

Esta opción terapéutica permite una alternativa que contribuye a reducir riesgos asociados y facilita que los pacientes continúen con tratamientos esenciales para sus enfermedades de base, especialmente en personas con condiciones crónicas como la enfermedad renal, la insuficiencia cardíaca o la diabetes, donde la hiperkalemia es más frecuente.

El equilibrio del potasio es fundamental para el correcto funcionamiento del organismo, especialmente del corazón. “Uno de los principales desafíos en estos pacientes es lograr un equilibrio que permita tratar sus condiciones crónicas sin interrumpir terapias esenciales para su supervivencia. Este tratamiento aporta una herramienta que ayuda a avanzar en ese equilibrio”, añadió el Dr. Rojas.

La hiperkalemia o hiperpotasemia es más frecuente en personas mayores de 65 años y, en muchos casos, se trata de una condición silenciosa que suele detectarse de forma incidental en análisis de sangre rutinarios o tras un episodio agudo que requiere atención de urgencia. Esta falta de síntomas evidentes puede dificultar su identificación oportuna y retrasar su manejo adecuado. Aunque estos episodios pueden aumentar la conciencia sobre la importancia del control, muchas personas no tienen claridad sobre la frecuencia con la que deben monitorear sus niveles de potasio.

La detección oportuna es uno de los principales retos en el manejo de la hiperkalemia o hiperpotasemia, junto con la necesidad de mejorar el seguimiento médico y la educación del paciente. Contar con nuevas alternativas terapéuticas contribuye a optimizar el abordaje de esta condición y a mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

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