Abel Martínez: “Me he preparado para ser el mejor servidor público de República Dominicana: su presidente”

Montecristi. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró que durante más de dos décadas se ha preparado en el servicio público para asumir la Presidencia de la República. Señaló que su paso por el Ministerio Público, la Cámara de Diputados, así como por la Alcaldía de Santiago, demuestra que cuando hay voluntad y compromiso, es posible transformar la vida de la gente.

Durante un encuentro con decenas de miembros del Comité Central del PLD en la provincia Montecristi, Martínez destacó que su trayectoria ha estado marcada por el esfuerzo, la preparación y los resultados, afirmando que es posible construir liderazgo sin privilegios ni padrinazgos.

«Vengo igual que ustedes, de abajo, sin apellidos, sin abolengo y sin padrinos. No he venido a improvisar y mi aspiración de ser presidente no es algo que surge de la noche a la mañana. Tengo 24 años en el servicio público y, dondequiera que he estado, he hablado de frente, con la verdad, y he dejado resultados», afirmó.

El líder opositor sostuvo que no responde a sectores de poder, élites, grupos económicos, ni a intereses particulares, al asegurar que no es un títere de nadie y que su único compromiso es con Dios y con el pueblo dominicano.

«No me he preparado para ser empresario ni para ser intelectual. Me he preparado para ser el mejor servidor público de la República Dominicana: su presidente”, expresó.

Críticas al Gobierno y llama al PLD a trabajar unidos

El aspirante presidencial Abel Martínez criticó la actual gestión del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), al considerar que la población enfrenta serias dificultades en áreas como la seguridad ciudadana, la salud, el alto costo de los alimentos y el desempleo, entre otros temas.

“Lo que hemos palpado en cada rincón del país es que la juventud carece de oportunidades; que muchas familias atraviesan dificultades para sostener sus hogares y que los dominicanos viven con preocupación por el incremento de la delincuencia y las deficiencias en los servicios públicos, especialmente en los hospitales”, señaló.

El exalcalde de Santiago indicó que el país cuenta con los recursos suficientes para garantizar calidad de vida a la población y ser una nación que despierte el orgullo de todos los dominicanos. Sin embargo, sostuvo que quienes dirigen las riendas desde el Palacio están repletos de indiferencia, incapacidad y falta de amor hacia al prójimo.

En ese sentido, Abel hizo un llamado a los peledeístas a mantener el trabajo permanente de organización y contacto con la ciudadanía, convencido de que el PLD volverá a convertirse en la principal fuerza política del país.

«Recordemos lo que decía el profesor Juan Bosch, que la dignidad en el PLD nunca muere. Trabajemos pensando en los dominicanos y con el esfuerzo constante de cada uno de nosotros, el PLD volverá a asumir la conducción del país en 2028», concluyó.

Abel Martínez estuvo acompañado por los miembros del Comité Central, Alexander Rivas, presidente provincial y coordinador de campaña provincial; Winston Álvarez, Alcalde Castañuelas; Francis López, presidente Municipal Villa Vásquez y coordinador de campaña municipal; Eddy Toribio, Fernando Cruz, Elvis Muñoz, Freddy Peña, Sócrates Morel, Alcardio Rodriguez, Manauris Hernández, Elvio Lozano, Vicente Hernandez, Zaida Tejada, Víctor Mora y Gloribel Villalona, excandidata alcaldesa por Guayubin.

Estuvieron, además, Rafael Barrientos, Carlos Peña, presidente Juventud Villa Vásquez;Manuel Salce, regidor Guayubin; Dianney Quiñonez, regidor Castañuelas; Osmarlin Tatis, regidor Montecristi; Roldy Cruz, regidor Villa Elisa; y José Miguel González, entre otros empresarios, dirigentes comunitarios y representantes de diversos sectores productivos de la provincia.

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