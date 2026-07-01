Premios Soberano celebrará su edición número 42 el 17 de marzo de 2027

Santo Domingo, R.D.- La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció que la cuadragésima segunda edición de Premios Soberano se celebrará el próximo 17 de marzo de 2027, reafirmando el compromiso de reconocer y exaltar el talento, la creatividad y los aportes de los protagonistas del arte, la cultura y el entretenimiento dominicano.

Premios Soberano es el espacio que vuelve a reunir a las principales figuras de la música, la televisión, el cine, las artes escénicas y la comunicación en una gala que es un hito en la historia de las artes de la región.

La edición del 2027 llega en un momento de gran fortaleza para la premiación, tras el éxito alcanzado en su pasada entrega, que registró una audiencia global de más de 125 millones de espectadores, además de la amplia repercusión mediática y una significativa proyección internacional gracias a la transmisión para el mercado hispano de Estados Unidos y otros países que gestiona Univision.

Para Acroarte, la celebración de los 42 años de Premios Soberano representa una oportunidad para continuar el legado de una premiación que, desde su creación en 1985, ha reconocido el trabajo y la trayectoria de generaciones de artistas, comunicadores y gestores culturales, consolidándose como uno de los galardones más prestigiosos de América Latina.

La presidenta de Acroarte, Marivell Contreras, destacó que la institución trabaja desde ya en una edición especial que estará a la altura de las anteriores:

“Cumplir 42 años reconociendo la excelencia artística y cultural de nuestro país es motivo de orgullo y compromiso. Estamos preparando una celebración memorable que rinda homenaje al talento, trabajo y creatividad de nuestros talentos y al impacto que han tenido en nuestra sociedad y en el mundo, con lo cual Premios Soberano sigue apoyando la construcción de una identidad cultural dominicana cada vez más sólida e internacional, una marca país arraigada en el alma nacional”, expresó.

Asimismo, Acroarte confirmó que la producción general de la misma volverá a estar a cargo de CSJR Producciones, encabezada por César Suárez Jr., cuya experiencia y liderazgo han sido determinantes para el éxito de las últimas ediciones.

La entidad valoró positivamente el trabajo realizado por el equipo de producción y manifestó su confianza en que la próxima gala mantendrá los altos estándares de calidad, creatividad y excelencia que han caracterizado a la premiación en los últimos años.

Premios Soberano 2027 contará nuevamente con el copatrocinio de la Cervecería Nacional Dominicana (CND), aliado estratégico que ha respaldado durante décadas la principal plataforma de reconocimiento al talento artístico nacional.

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