Baja votación en primaria anticipada entre jóvenes alarma a Mamdani

NUEVA YORK.- Los demócratas emitieron 172,684 votos durante el período de votación anticipada de nueve días, un 55 % menos que el año pasado, con tan solo el 5 % de los votantes elegibles participando.

La disminución general en la participación incluye a un número mucho menor de votantes jóvenes en comparación con los niveles récord del año pasado.

La situación ha generado alarma entre los Socialistas Democráticos de América (DSA), y el alcalde Zohran Mamdani de inmediato inició recorridos el pasado fin de semana por diferentes lugares donde compiten candidatos progresistas al Congreso.

El jueves por la noche, Mamdani hizo un mitin en el Kings Theater, ubicado en la avenida Flatbush, en Brooklyn, junto al senador de Vermont Bernie Sanders, recorriendo con Valdez, la contrincante del dominicano Reynoso, varios bares y visitando clubes nocturnos en Bushwick, como Bossa Nova Civic Club y Purgatory.

Miembros destacados de DSA reconocieron que la presencia de Mamdani se debió, en parte, a la baja participación de votantes.

“El propio alcalde se tomó muy en serio estas cifras y ha estado haciendo campaña con nosotros de forma bastante enérgica”, dijo Gustavo Gordillo, copresidente de NYC-DSA, refiriéndose a la baja participación en la contienda entre Valdez y Reynoso.

Según los expertos, la baja participación no sorprende, dado que no hay ninguna contienda competitiva a nivel municipal o estatal en la boleta electoral. Esto presiona a los candidatos individuales de menor rango para que impulsen la participación en sus respectivas elecciones.

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