POR: ENRIQUE A. SANCHEZ L.

Este nueve de junio de 2026, el Instituto Duartiano incorporo formalmente como Miembro al Sociólogo, Intelectual y Político Augusto Duarte Camilo, destacado ciudadano y descendiente directo de la familia del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.

Dicha distinción, la cual busca reconocer a personalidades de reconocida trayectoria cívica y compromiso con los ideales patrióticos, esta vez recayó en una de las figuras más representativas del linaje del fundador de la República. Augusto Duarte Camilo, el cual nació en San Francisco de Macorís, pertenece a la cuarta generación de la familia Duarte; nieto de Eugenio Duarte Vélez, quien a su vez era hijo de Dionisio Duarte, tío del Patricio.

AUGUSTO DUARTE CAMILO AL INSTITUTO DUARTIANO pic.twitter.com/5wtWNpLjzz — Sol Del Este RD (@SolDelEste46172) June 15, 2026

A lo largo de su vida, Augusto Duarte Camilo ha sido siempre un guardián y un defensor del legado familiar, destacándose en diversos foros la importancia de mantener vivos los principios de honestidad y soberanía los cuales caracterizaron a sus ancestros. Durante décadas, el mismo ha participado en actividades que promueven el conocimiento de la historia dominicana, subrayando que el orgullo de su apellido conlleva la responsabilidad de servir a la nación.

Sobre la distinción, el titulo de Miembro de Honor es una investidura conferida por el Instituto Duartiano a ciudadanos nacionales o extranjeros que han demostrado una ‘’devoción y mística duartiana’’ excepcional. Con dicho ingreso, Duarte Camilo se suma a un selecto grupo de intelectuales, historiadores y figuras públicas que trabajan para que la sociedad dominicana se guie por el ejemplo de Juan Pablo Duarte.

Por cuanto al contexto histórico, aunque Juan Pablo Duarte no dejó descendencia directa biográfica su hermano mayor, Vicente Celestino Duarte, y sus tíos aseguraron la continuidad de la estirpe. La familia Duarte Camilo ha mantenido una presencia activa en el Cibao, preservando documentos y memorias que refuerzan la identidad nacional.

El acto de juramentación fue llevado a cabo en el Auditorio Trinitario del Museo y Casa de Duarte, sede de la institución, y contó con la presencia de directivos del organismo, encabezados por su presidente, el doctor Wilson Gómez Ramírez.

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