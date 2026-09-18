ARS Reservas promueve la prevención y el bienestar con la segunda edición de su feria de salud

Santo Domingo. – ARS Reservas inauguró la segunda edición de la Feria de Salud “Tu salud, tu mayor reserva”, una jornada integral dirigida a promover la prevención, el autocuidado y el bienestar de sus afiliados mediante servicios médicos, evaluaciones preventivas, orientación especializada y otras actividades de salud.

La feria se desarrolla desde este sábado 19 hasta el domingo 20 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el Club Banreservas.

El vicepresidente ejecutivo de ARS Reservas, Martín Gabirondo, destacó que la institución impulsa una transformación orientada a colocar la prevención en el centro de su gestión, apoyada en herramientas tecnológicas que permitan ofrecer una atención cada vez más cercana y eficiente.

“Queremos estar presentes antes de que aparezca la enfermedad. Queremos educar, queremos prevenir, queremos acompañar y queremos utilizar la tecnología y la información para cuidar cada vez mejor a nuestra gente”, expresó Gabirondo.

El ejecutivo señaló que la feria representa la dimensión humana de un proceso de transformación que ARS Reservas también desarrolla en los ámbitos tecnológico y operativo.

Explicó que la institución trabaja actualmente en la implementación de siete proyectos estratégicos de transformación digital, que incluyen nuevos módulos de auditoría médica, distribución de costos, autorizaciones y radicación web, así como herramientas destinadas directamente a los afiliados, entre ellas la aplicación móvil y el Portal de Afiliados. También forma parte de este proceso la implementación de la facturación electrónica.

Gabirondo indicó que estas iniciativas responden a una visión dirigida a fortalecer el enfoque preventivo de ARS Reservas, utilizando la información para conocer mejor las necesidades de su población afiliada, identificar riesgos, promover estilos de vida saludables y ofrecer un acompañamiento más oportuno.

Asimismo, destacó que la segunda edición de la Feria de Salud “Tu salud, tu mayor reserva” cuenta con el respaldo del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, quien ha promovido iniciativas destinadas a fortalecer el bienestar y la calidad de vida de los colaboradores y sus familias.

Banreservas participa como aliado institucional de la jornada, contribuyendo a ampliar su alcance y a fomentar la participación de las empresas que integran la familia Reservas.

Servicios durante la feria

Durante la jornada, los participantes tienen acceso a consultas médicas para adultos y niños, electrocardiogramas, sonografías mamarias y evaluaciones visuales, odontológicas, integrales y cardiovasculares.

También se realizan chequeos preventivos que incluyen toma de presión arterial, glicemia, oximetría, frecuencia cardíaca y respiratoria, así como evaluación de la composición corporal mediante InBody.

La oferta de servicios contempla además evaluaciones para la detección de glaucoma mediante la medición de la presión intraocular y una jornada de vacunación contra el VPH para niños de 9 a 14 años; difteria y tétanos para adultos y niños; neumococo, y hepatitis B.

La jornada cuenta con el apoyo de Cortina Medical, ODONTODOM, OPTIMAX, NUMED, Amadita, Cimer, PREDIAG, Centro Médico Express, Instituto Espaillat y Cabral, Laboratorio Referencia y el Ministerio de Salud Pública. Se destaca también el apoyo de más de 20 marcas patrocinadoras que robustecen la propuesta de esta segunda edición.

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