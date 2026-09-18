INFOTEP y CDP fortalecen formación de comunicadores en La Vega con certificación de 36 profesionales en Producción de Televisión Avanzada

LA VEGA. -El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), filial La Vega, certificaron a 36 comunicadores que culminaron el programa “Producción de Programas de Televisión Avanzada”, impartido por el facilitador Joel Ledesma.

El acto estuvo encabezado por el subdirector general del INFOTEP, Luis Manuel Rodríguez, quien destacó la importancia de fortalecer las capacidades de los profesionales de la comunicación para contribuir a una labor informativa con mayor calidad, ética y responsabilidad social.

Rodríguez manifestó que esta iniciativa forma parte de las líneas estratégicas del INFOTEP y responde al propósito de su directora general, Maira Morla Pineda, de ampliar las oportunidades de formación y capacitación a instituciones que desarrollan una labor de impacto social.

“Es para nosotros un gran placer de que el CDP de la provincia de La Vega esté dentro de este proceso de capacitación, el que le va a permitir cada día realizar una labor mucho más eficiente y con la calidad, la ética y los valores que nosotros desde el INFOTEP trabajamos para beneficio de toda la sociedad dominicana”, expresó.

El subdirector general del INFOTEP resaltó, además, que los periodistas y comunicadores no solo cumplen la función de informar, sino que también actúan como educadores y transmisores de conocimientos, contribuyendo de manera permanente a la formación y al comportamiento de la sociedad.

“Los periodistas no solo son comunicadores, sino además educadores y transmisores de conocimientos que de manera continua ayudan en la formación para moldear el comportamiento de la sociedad”, expuso Rodríguez, al considerar que estos profesionales desempeñan un papel determinante en el desarrollo integral de la nación.

De su lado, el presidente del CDP en La Vega, periodista Gregorio Pichardo, agradeció al INFOTEP por el apoyo brindado a los profesionales de la comunicación y anunció que la organización ya tiene programadas nuevas actividades formativas en coordinación con la institución.

Pichardo afirmó que estos programas contribuirán a fortalecer y actualizar los conocimientos de la clase comunicacional y periodística de la provincia, al tiempo que agradeció a la directora general del INFOTEP, Maira Morla Pineda, por el respaldo ofrecido al CDP.

También expresó su agradecimiento el director de la Regional Educativa 06, Federico Pérez, quien valoró la iniciativa como un aporte al desarrollo profesional de los comunicadores de la provincia.

En la actividad participaron, además, el director de la Regional Cibao Sur del INFOTEP, Carlos José Hernández Sánchez, junto a representantes del CDP y otras autoridades. Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la periodista Katherine Tiburcio.

La ceremonia se realizó en el Salón de Eventos y Exposiciones de la Regional 06, en la provincia de La Vega.

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