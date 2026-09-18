Ministro de Educación recibe visita de embajadora de Estados Unidos y abordan áreas de cooperación

Por Emmanuel Solano

Luis Miguel De Camps y Leah Campos conversaron sobre bilingüismo, tecnología educativa y educación en valores.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, recibió este viernes la visita de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, con quien conversó sobre temas de interés común para el fortalecimiento de la educación y las posibilidades de continuar desarrollando iniciativas de cooperación.

Durante el encuentro, De Camps y Campos abordaron el fortalecimiento del bilingüismo y la meta del Gobierno de capacitar a 400 mil jóvenes con competencias reales en inglés como segundo idioma, contemplada en la hoja de ruta 2025-2028.

También conversaron sobre tecnología educativa y educación en valores, así como sobre las oportunidades de colaboración en estas áreas.

De Camps y Campos reiteraron el interés de continuar trabajando de manera conjunta e identificar agendas comunes que permitan fortalecer la cooperación en áreas prioritarias para el sistema educativo dominicano.

Como parte de la visita, la embajadora conoció algunas de las iniciativas que desarrolla el Ministerio de Educación. Estudiantes de la modalidad en Artes realizaron una presentación de merengue y mostraron parte de la formación que reciben a través de esta modalidad.

Asimismo, fueron presentados proyectos de robótica educativa desarrollados por estudiantes, como parte de las iniciativas orientadas al desarrollo de competencias tecnológicas desde las aulas.

El encuentro permitió intercambiar perspectivas sobre las prioridades educativas y las oportunidades de colaboración entre el Ministerio de Educación y los Estados Unidos en áreas de interés compartido.

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