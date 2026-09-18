- Publicidad -
Nacionales

Ministro de Educación recibe visita de embajadora de Estados Unidos y abordan áreas de cooperación

PRIMICIAS DIGITAL18 de septiembre de 2026
3 1 minuto de lectura
Por Emmanuel Solano 
Luis Miguel De Camps y Leah Campos conversaron sobre bilingüismo, tecnología educativa y educación en valores.
El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, recibió este viernes la visita de la embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, con quien conversó sobre temas de interés común para el fortalecimiento de la educación y las posibilidades de continuar desarrollando iniciativas de cooperación.
Durante el encuentro, De Camps y Campos abordaron el fortalecimiento del bilingüismo y la meta del Gobierno de capacitar a 400 mil jóvenes con competencias reales en inglés como segundo idioma, contemplada en la hoja de ruta 2025-2028.
También conversaron sobre tecnología educativa y educación en valores, así como sobre las oportunidades de colaboración en estas áreas.
De Camps y Campos reiteraron el interés de continuar trabajando de manera conjunta e identificar agendas comunes que permitan fortalecer la cooperación en áreas prioritarias para el sistema educativo dominicano.
Como parte de la visita, la embajadora conoció algunas de las iniciativas que desarrolla el Ministerio de Educación. Estudiantes de la modalidad en Artes realizaron una presentación de merengue y mostraron parte de la formación que reciben a través de esta modalidad.
Asimismo, fueron presentados proyectos de robótica educativa desarrollados por estudiantes, como parte de las iniciativas orientadas al desarrollo de competencias tecnológicas desde las aulas.
El encuentro permitió intercambiar perspectivas sobre las prioridades educativas y las oportunidades de colaboración entre el Ministerio de Educación y los Estados Unidos en áreas de interés compartido.
Visited 3 times, 3 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL18 de septiembre de 2026
3 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

INTRANT multa a 15 empresas constructoras por obstrucción de la vía pública y uso de carril para vaciado de hormigón y disposición de materiales de construcción sin contar con el permiso correspondiente

18 de septiembre de 2026

Rechazan GoldQuest viole disposición del gobierno sobre el proyecto minero Romero

18 de septiembre de 2026

INFOTEP y CDP fortalecen formación de comunicadores en La Vega con certificación de 36 profesionales en Producción de Televisión Avanzada

18 de septiembre de 2026

En tiempo récord el Gobierno entrega a Puerto Plata nuevo puente sobre el río Camú

18 de septiembre de 2026

Deja una respuesta

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!