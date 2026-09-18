Robert Polanco revela respaldo a David Collado y descarta aspiraciones a cargos electivos

SANTO DOMINGO. – El Secretario General del PRM en la provincia Santo Domingo, Robert Polanco, descartó que actualmente tenga aspiraciones a una posición electiva y reveló que, de cara a la futura contienda interna del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ha decidido respaldar a David Collado, a quien atribuyó experiencia política y de gestión acumulada durante su trayectoria en diferentes posiciones públicas.

Durante una entrevista en el programa Juego Político, que producen y conducen los periodistas Joel Suero y Melvinson Almánzar, Polanco aseguró que no pretende utilizar sus actuales responsabilidades públicas como plataforma para promover una eventual candidatura personal.

“No voy a usar Propeep de trampolín para aspiraciones políticas, porque inmediatamente yo anuncie una aspiración, puede tener sentido ir a una jornada de un barrio marginado, excluido, pero ya lo que van a decir es que Robert está en campaña y está en política. Entonces yo no voy a ligar una cosa con la otra”, afirmó.

Polanco insistió en que su prioridad actual es concentrarse en las funciones que desempeña dentro del Gobierno y contribuir con la gestión del presidente Luis Abinader.

“Por ahora no hay ningún tipo de aspiración. A mí la gente me dice: ¿Tú aspiras a senador? No, yo no aspiro a nada. Yo aspiro a ayudar al presidente Abinader y a quedar bien con esto”, manifestó.

Al abordar la situación interna del PRM, Polanco sostuvo que la organización ha logrado superar una etapa que podía generar diferencias internas luego de su proceso de renovación de autoridades y señaló que ahora se encuentra concentrada en la adecuación de sus estructuras y el fortalecimiento de su padrón con miras a los próximos procesos políticos y electorales.

Apoyo a David Collado

Sin embargo, al ser preguntado directamente sobre su posición ante la futura competencia por la candidatura presidencial del partido oficialista, Polanco hizo pública su decisión.

“En la contienda que se avecinará a lo interno, yo me comprometí con David Collado Morales. Nosotros fuimos dirigentes juntos en la juventud, en la JRD, en el antiguo partido, en el PRD”.

El dirigente político explicó que su respaldo también responde a la trayectoria pública de Collado y a la experiencia acumulada por este en distintas áreas del Estado.

“Como dirigente, como ciudadano, he visto la trayectoria de David y entiendo que ya tiene la experiencia, tiene la ecuanimidad, tiene la formación”, expresó Polanco durante la entrevista.

Polanco recordó que Collado ha ocupado posiciones electivas y ejecutivas, entre ellas diputado, alcalde del Distrito Nacional y ministro de Turismo, experiencias que citó como parte de las razones de su decisión política. Al mismo tiempo, sostuvo que el PRM deberá presentar ante la población los resultados y las obras desarrolladas durante la administración encabezada por Abinader.

El dirigente reiteró que su definición a favor de Collado para una futura contienda interna no significa que haya iniciado un proyecto electoral personal y aseguró que mantendrá separadas sus responsabilidades públicas de cualquier aspiración propia.

“Cuando terminemos ese proceso, de cara a un proceso futuro vemos eso, pero ahora no tengo ninguna otra aspiración que no sea que Luis Abinader quede bien”, concluyó.

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