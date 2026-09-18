Centro Cultural Taíno Casa del Cordón recorre el paisaje dominicano en la obra de Guillo Pérez

Santo Domingo, D.N. – El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano orientada a la promoción del patrimonio cultural y la divulgación histórica, celebró la visita guiada «Guillo en el paisaje dominicano», un recorrido dedicado a la producción del artista Guillo Pérez (1923-2014) y a su manera de representar la naturaleza y la cultura del país.

La actividad se desarrolló en el marco de la exposición Narrativas dominicanas del paisaje natural y cultural, curada por Myrna Guerrero Villalona, que reúne obras de la colección de artes visuales del Banco Popular Dominicano. Durante el recorrido, los asistentes se acercaron a la diversidad conceptual y pictórica de uno de los más importantes representantes de las artes visuales dominicanas del siglo XX.

La visita estuvo a cargo del crítico de arte, curador y poeta Abil Peralta Agüero, miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA-UNESCO) y de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte (ADCA), y director del Museo de Dibujo Contemporáneo de la República Dominicana. Peralta Agüero es reconocido nacional e internacionalmente en temas complejos de la estética, desarrollo y evolución del arte nacional. En el año 2000 recibió el premio a Curador del Año por parte de la ADCA.

Guillo Pérez y la mirada sobre el paisaje

Guillo Pérez figura entre los grandes nombres de la pintura dominicana del siglo XX. Su producción dedicó una atención especial al paisaje del país, un tema que abordó desde múltiples registros conceptuales y pictóricos y que permite leer, a través de su obra, la relación entre la naturaleza y la identidad cultural dominicana.

La naturaleza no era simplemente un motivo decorativo para Guillo Pérez, sino que sus cuadros reflejan una interpretación poética y expresionista del entorno natural dominicano. Tanto es así que para muchos críticos el artista construyó un lenguaje visual y estilizado propio donde, más allá de representar el paisaje dominicano y caribeño, expresaba el alma del país, haciendo evidente la convivencia entre el hombre y la naturaleza.

Para este maestro de las artes dominicanas, la contemplación del medio natural se convierte en una experiencia emocional y espiritual. De ahí que sus obras transmitan una sensación de serenidad y de transcendencia. Sus paisajes son memoria, sentimiento e identidad.

La presencia de la obra Mata de plátano en la exposición del Centro Cultural Taíno Casa del Cordón sitúa al maestro en diálogo con otros creadores de la colección de artes visuales del Banco Popular que también han interpretado el territorio y sus símbolos.

Frente a Mata de plátano, un acrílico sobre lienzo de Guillo Pérez que forma parte de la muestra, Peralta Agüero ofreció su interpretación del paisaje dominicano en la obra del artista y de los recursos pictóricos con los que lo trabajó a lo largo de su trayectoria. De hecho, el uso del color es uno de los rasgos más distintivos de la visión de este artista, con una paleta cromática intensa, cálida y luminosa.

Un espacio para el encuentro con la historia, el arte y la cultura

La visita guiada forma parte de la programación cultural que desarrolla el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, un espacio dedicado a promover el conocimiento histórico, el arte y el diálogo sobre el patrimonio cultural del Caribe y del mundo.

Las conferencias, encuentros y diálogos realizados en este centro cultural están disponibles para el público a través de su canal oficial de YouTube @Casadelcordon.

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón abre sus puertas de martes a domingo, en horario de 9:30 a. m. a 6:30 p. m. Las personas interesadas pueden consultar la agenda de actividades en su sitio web www.casadelcordon.com y en su cuenta de Instagram @Casadelcordon.

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