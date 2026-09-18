En tiempo récord el Gobierno entrega a Puerto Plata nuevo puente sobre el río Camú

PUERTO PLATA.– El presidente Luis Abinader inauguró este viernes el nuevo puente sobre el río Camú, una obra construida por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que devuelve la conexión vial entre Santiago y Puerto Plata y restablece la circulación por la carretera Turística Gregorio Luperón, una ruta fundamental para la movilidad, el intercambio comercial y las actividades productivas y turísticas de la región Norte.

La nueva estructura representa la respuesta del Gobierno ante la interrupción provocada por el colapso del puente existente el pasado 12 de abril, que afectó el tránsito de residentes, trabajadores, productores, comerciantes y visitantes que utilizan este corredor vial. Cinco meses después, la conexión vuelve a estar disponible con una infraestructura completamente nueva.

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella recordó que el 12 de abril el presidente Luis Abinader llegó a Puerto Plata e instruyó que actuaran de inmediato luego del colapso del puente sobre el río Camù, luego de las intensas lluvias que dejaron incomunicadas varias localidades.

«Aquí ya el 18 de abril había equipos trabajando, había retroexcavadoras, piloteadora, y camiones, hoy se cumplen cinco meses, que empezaron a llegar los equipos y que se empezó a construir, esto merece un aplauso para todos los que trabajaron en esta obra, empresa constructora, personal de Obras Públicas, la comunidad que colaboró y ayudó, también al Presidente Abinader que tiene la voluntad de que las cosas se hagan como hay que hacerlas», destacó.

Asimismo, el ministro dijo que en la provincia de Puerto Plata se están realizando muchas otras obras.

«Hoy se inaugura este puente, pero tenemos varios puentes que se están construyendo en esta provincia, el puente de La China, el de Imbert sobre el río Bajabonico, el de Montellano, en Los Ciruelos, el puente de Sosua, así como la adjudicación de unos ocho puentes más para la provincia de Puerto Plata», dijo.

La senadora de la provincia de Puerto Plata, Ginette Bournigal, dijo que esta obra fue realizada en tiempo récord y felicitó al ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella y a todos los que estuvieron involucrados en estos trabajos.

De su lado, la gobernadora provincial , Claritza Rochette, destacó la rapidez y la determinación del gobierno del presidente Abinader en dejar inaugurado el puente sobre el río Camù

«La rapidez y la determinación del gobierno del presidente Abinader respondió ante el colapso del antiguo puente El Camù, después de aquel 11 de abril de este año, cuando las fuertes lluvias inundaron municipios y comunidades de nuestra provincia, golpeando de manera fuerte el municipio de Montellano, vimos un gobierno presente, cercano y decidido a responder de manera inmediata ante la solicitud de la gente», afirmó.

Hablan los comunitarios

El comunitario Mariano Mármoles agradeció al presidente Abinader por la construcción del nuevo puente en la comunidad de Camú.

“Estamos agradecidos del presidente. Aquí no teníamos transporte ni nada, pero gracias a él, hizo una gestión muy buena para que la comunidad del Camú tenga su puente”, expresó.

Para Andrés Vargas, la comunidad está sorprendida por la rapidez con que fue construido el nuevo puente sobre el río Camú.

“Me siento sorprendido. Había gente que decía que la construcción del puente iba a durar dos años, pero están sorprendidos por la rápida respuesta del Gobierno a esta comunidad”, afirmó.

Otro comunitario, Gilberto José Jiménez, explicó que el puente fue construido en tiempo récord.

“Aquí no se había hecho una obra así. Están haciendo todos los caminos en buenas condiciones y bien garantizados”, dijo.

Un puente resiliente al servicio de la gente

El puente comunica y beneficia directamente a comunidades como Los Ciruelos, Montellano, Camú, Gran Parada y Yásica, además de los usuarios que se desplazan entre las provincias de Puerto Plata y Santiago. Su puesta en servicio permite recuperar una ruta esencial para las actividades cotidianas, el transporte de bienes y servicios y el acceso a mercados y destinos turísticos.

La intervención trasciende la construcción de la estructura, como parte del proyecto, el MOPC canalizó y mejoró 600 metros del cauce del río Camú, ampliando su ancho efectivo, mejorando las condiciones de circulación del agua y reduciendo riesgos asociados a futuras crecidas.

El nuevo puente tiene una longitud de 112.30 metros y un ancho total de 11.20 metros, el nuevo puente dispone de dos carriles de circulación y dos aceras laterales, la estructura está conformada por 18 vigas prefabricadas de hormigón postensado, de hasta 45 metros de longitud, y 48 pilotes de hormigón armado con profundidades de hasta 24 metros.

Con la entrega de esta obra, el Gobierno del presidente Abinader devuelve a las comunidades una conexión que necesitaban para continuar desplazándose, trabajando y produciendo, más que restablecer el paso sobre un río, el nuevo puente recupera la continuidad de un territorio y vuelve a poner en movimiento a las personas, los productos, los servicios y las oportunidades.

Monseñor Julio Cesar Coroniel, obispo de la diócesis de Puerto Plata, bendijo la obra.

A la actividad acompañaron al presidente, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, Claritza Rochette, gobernadora provincial, Ginette Bournigal, senadora provincial, Leonardo Aguilera, presidente dé Banreservas, Igor Rodríguez, director del IDAC, diputados tanto de la provincia de Puerto Plata como de Santiago entre otros.

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