Rechazan GoldQuest viole disposición del gobierno sobre el proyecto minero Romero

San Juan de la Maguana: La empresa GoldQuest ha respetado la decisión del gobierno dominicano que dispuso la paralización de los estudios de impacto ambiental en torno al yacimiento minero El Romero, en la cuenca alta de San Juan de la Maguana.

El ingeniero Jose Ogando, encargado de Gestión Social de la GoldQuest, declaró que esa empresa no tiene operaciones en Romero, recordó que procedieron a desmovilizar los equipos y que solo está realizando en esa zona actividades sociales.

Declaro que como empresa que opera en el sector de la minería, pueden solicitar una licencia de exploración al Estado, precisando que el gobierno solo tiene que cumplir con lo que dispone la ley, evaluar esa solicitud y disponer al respeto.

Recordó que una solicitud no es una aprobación y que un estudio no es una explotación, los estudios se formulan para ver si se puede evaluar técnica y económicamente para pasar a la siguiente etapa.

Ogando declaró que en la actualidad como empresa la GoldQuest ha solicitado una licencia de exploración para la zona de Cachimbo Este, algo normal en todos los países, los cuales quieren conocer los recursos que disponen y ver si se pueden extraer, aprovechar.

Dijo que la GoldQuest en los 20 años de presencia en San Juan, eso es lo que ha hecho labores de exploración, precisando que esa empresa trabaja apegada a las leyes y que cumple con las disposiciones del Estado Dominicano.

Señaló que la zona de exploración Cachimbo Este está ubicada en la parte este de Maguana Arriba, describiendo como una zona interesante de lo que se pueda encontrar, donde no se compromete para nada el recurso hídrico, básicamente el río Maguanita.

Ogando manifestó que en una actividad de exploración no hay forma de provocar daños al agua, ya que son estudios que se realizan, son perforaciones mínimas para ver si hay o no minerales, estudios que no siempre son invasivos.

Finalmente dijo que GoldQuest procedería igual en cualquier proyecto a desarrollar, pues su compromiso es cuidar el agua de San Juan, la agricultura, pues su compromiso es con el progreso y desarrollo de la provincia.

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