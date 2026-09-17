BCRD informa que los flujos de remesas alcanzaron los US$8,432.7 millones en el período enero-agosto de 2026

Santo Domingo, RD. El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que, entre enero y agosto de 2026, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$8,432.7 millones, lo que refleja un aumento de US$511.7 millones, un 6.5 %, respecto al mismo periodo del año 2025. Particularmente, durante el mes de agosto se recibieron US$1,116.3 millones, cantidad que excede en US$69.7 millones (6.7 %) la cifra reportada en agosto de 2025, y en US$19.2 millones (1.8 %) respecto al pasado mes de julio 2026.

Este crecimiento en agosto ocurre a pesar del complejo entorno internacional que prevalece actualmente. La persistencia de los conflictos en Medio Oriente, que han elevado los precios del petróleo y sus derivados, generando mayores presiones inflacionarias y reduciendo el ingreso disponible de los hogares.

El BCRD destaca que esta dinámica obedece, principalmente, a las transferencias efectuadas por los dominicanos radicados en Estados Unidos, nación de donde provino el 80.8 % de los recursos formales captados en agosto, con un valor de US$805.6 millones. Este escenario guarda estrecha relación con la evolución de la economía norteamericana. Específicamente, el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) no manufacturero del Instituto de Gerencia y Abastecimiento (ISM) se situó en 55.4 durante agosto, evidenciando la continua expansión del sector servicios, área que agrupa una considerable proporción de la mano de obra dominicana en ese territorio. Asimismo, la tasa de desempleo general en los Estados Unidos se situó en 4.1 % en agosto de 2026, mismo nivel al registrado en julio 2026, incrementando en 162,000 los nuevos puestos de trabajo.

De igual forma, la institución resalta la captación de remesas mediante canales formales provenientes de otros países durante agosto. En ese sentido, España reportó transferencias por valor de US$66.6 millones, cifra que representa el 6.7 % del volumen total. Esto la afianza como la segunda mayor plaza emisora, en correspondencia con el tamaño de la comunidad dominicana radicada en esa nación. A continuación, se ubicaron Italia, aportando un 1.4% del total, seguido por Haití con 1.2 % y Suiza con una representación de 1.1 %. Los flujos restantes se diversificaron entre emisores como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.

Respecto a la distribución geográfica de las remesas, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió el 50.7 % del flujo ingresado en agosto, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con participaciones del 9.5 % y el 6.8 %, respectivamente. Estas cifras evidencian que las zonas metropolitanas del país concentraron más de dos tercios (67.0 %) del total de los recursos percibidos durante dicho mes.

Estas entradas de divisas han favorecido la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que, al 31 de agosto de 2026, la moneda nacional se apreció 7.6 % frente al dólar estadounidense con respecto a diciembre de 2025. Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de agosto se ubicaron en US$15,434.2 millones, representando un 10.6 % del PIB y cubriendo unos 5.6 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

Las más recientes perspectivas del BCRD para el sector externo contemplan que persista la evolución positiva en la captación de divisas durante 2026. En ese sentido, se proyecta que los ingresos por turismo superen los US$12,200 millones, mientras que las remesas se ubicarían en torno a los US$12,600 millones. Asimismo, las exportaciones totales se estiman superen los US$17,200 millones y la inversión extranjera directa (IED) sobrepasaría los US$5,300 millones. El dinamismo de estos flujos, en conjunto con el resto de los servicios exportados (aproximadamente US$3,300 millones), permitiría alcanzar un total de ingresos de divisas superior a los US$50,700 millones al cierre de 2026.

El Banco Central continuará dando seguimiento al desafiante panorama internacional y su potencial impacto económico en la economía dominicana, reafirmando su compromiso con su objetivo de inflación y con la estabilidad macroeconómica.

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