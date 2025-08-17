Apagones interminables

Por:María Hernández

Los constantes apagones que se producen a nivel nacional mantienen desesperada a la población que ya no encuentra qué hacer con la inseguridad que se adueña de las calles cuando oscurece.

En sectores que en la pasada gestión recibían 24 horas de electricidad han sabido aguantar entre ocho y diez horas de apagones.

Es tan alarmante la situación eléctrica en nuestro país que el sábado 16 de agosto día de la Restauración de la República Dominicana el Presidente de todos los dominicanos pidió disculpas a la nación por los constantes apagones y visitó la planta de Punta Catalina para revisar de cerca el problema que ha provocado que muchas comunidades se levanten a protestar con encendido de neumáticos y otras formas de reclamaciones, como se observa a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

Hay sectores en donde la energía se la llevan en horas de la madrugada, en este tiempo de calor, poniendo en riesgo la vida de miles de personas con enfermedades cardíacas que no saben qué hacer, al igual que los niños que reaccionan con exagerados gritos ante la impotencia y desesperación de los padres También los envejecientes sufren con las largas tandas de cortes de energía.

Hay que preguntar a las distribuidoras de electricidad de nuestro país si todo el tiempo en que duran los ciudadanos sin energía se les descuenta de sus facturas todos los meses, porque la queja generalizada es que el consumo de electricidad les sale aumentando con todo y los apagones.

Se le debería resarcir en algo las pérdidas que tiene la población cuando tiene que votar de sus neveras los pocos alimentos que logran comprar y que se les dañan con los constantes cortes eléctricos.

Punta Catalina tiene una capacidad de generación de 720 Megavatios, y es la principal fuente de electricidad de nuestro país y de acuerdo a las autoridades del sábado al domingo entrarían en operación 525 Megavatios y que se agregarán unos 625 Megavatios en los próximos meses como han anunciado las autoridades eléctricas a través de diferentes medios.

La población sentirá una gran mejoría al entrar de nuevo al sistema las plantas generadoras Punta Catalina 2 y Los Minas V, que se encontraban fuera de servicio por problemas técnicos.

La ausencia de energía a nivel nacional es un tema de Seguridad Nacional y como tal debe ser enfrentado en una mesa de diálogo en donde estén todos los expertos de todas las organizaciones políticas que puedan por su experiencia dar sugerencias correctivas al desesperante problema que, en la actualidad, afecta a la mayoría de la población pobre de nuestro país.