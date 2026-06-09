ANEIH reconoce a 17 empresas en Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado

La premiación destacó el fortalecimiento institucional, la innovación y la mejora continua en empresas de los sectores industria y servicios

Santo Domingo. La Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) reconoció a 17 empresas durante la séptima edición del Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado de la República Dominicana (PNCRD), por sus avances en excelencia empresarial, innovación y mejora continua.

La premiación incluyó siete reconocimientos en bronce, seis en plata y tres en oro. Asimismo, Hyatt Inclusive Collection obtuvo el Gran Premio y Mercedes Ramos, presidenta Consejo de Directores de Grupo Ramos, recibió el Premio a la Trayectoria Empresarial.

La ceremonia de premiación fue encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovaton, y el presidente de ANEIH y director del Premio, Ángelo Viro, en un evento celebrado en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

Viro destacó que los premios representan un reconocimiento a la mejora continua y al arduo trabajo del sector empresarial dominicano para convertirse en referente del cumplimiento de estándares de calidad.

Resaltó que el premio se ha consolidado como una plataforma para promover estándares de excelencia empresarial, fortalecer la cultura de calidad y estimular la competitividad de las empresas dominicanas en un entorno económico cada vez más exigente.

“Este reconocimiento representa el compromiso de las empresas dominicanas con la eficiencia, la sostenibilidad y la mejora continua, pilares fundamentales para elevar la competitividad nacional”, expresó.

La séptima edición del premio estuvo marcada, además, por un importante fortalecimiento institucional impulsado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), incluyendo la certificación del proceso bajo la norma ISO 9001, lo que consolida mayores estándares de calidad, transparencia y mejora continua en la gestión del galardón.

Asimismo, el MICM apoyó la inscripción y asesoría de micro y pequeñas empresas para facilitar su participación en el premio y promover una mayor inclusión empresarial en los procesos de calidad.

Empresas premiadas

En la categoría Gran Empresa, renglón Industria, fueron reconocidas Argos Dominicana con distinción Plata, y Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) – Energas con distinción Bronce.

En la categoría Gran Empresa, renglón Servicios, recibieron distinción Oro Iqtek Solutions; distinción Plata, Marítima Dominicana y Banco Múltiple Promerica; y distinción Bronce, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

En la categoría Mediana Empresa, renglón Servicios, fueron reconocidas con distinción Oro Soventix Caribbean y Ajiza Agroindustrial, mientras que Cerramientos Técnicos del Caribe (Ceteca) obtuvo distinción Bronce.

En la categoría Pequeña Empresa, renglón Servicios, recibieron distinción Plata Gestiones Sanitarias y Ambientales (GSA-LAB) y Macros Consulting. Asimismo, Jiménez Peña Abogados y Progressive English Services obtuvieron distinción Bronce.

En la categoría Microempresa, renglón Industria, Four Union fue reconocida con distinción Bronce. En tanto, en la categoría Microempresa, renglón Servicios, Khalicco Investments obtuvo distinción Plata e Iteractivo recibió distinción Bronce.

Las empresas reconocidas fueron evaluadas conforme al Modelo de Excelencia Malcolm Baldrige, un referente internacional que promueve la mejora continua, la innovación, el liderazgo y la excelencia en la gestión organizacional.

Como parte de las iniciativas de fortalecimiento desarrolladas durante esta edición, las empresas ganadoras participaron en programas de capacitación especializados, mientras que los evaluadores recibieron entrenamientos junto al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), con el objetivo de robustecer la rigurosidad técnica de las evaluaciones.

De igual forma, las empresas postulantes recibieron acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la elaboración de sus informes de postulación, fortaleciendo sus capacidades de gestión y planificación estratégica.

Los organizadores destacaron que el Premio Nacional a la Calidad del Sector Privado busca incentivar la adopción de modelos de excelencia empresarial y fomentar procesos de transformación organizacional que impacten positivamente la productividad y sostenibilidad de las empresas dominicanas.

Visited 7 times, 5 visit(s) today