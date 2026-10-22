Air Century presenta su primer Bombardier CRJ200SF y abre una nueva etapa en el transporte regional de carga

Santo Domingo, 22 de octubre de 2026.– Air Century presentó´ oficialmente su primer Bombardier CRJ200SF durante un acto encabezado por Omar Chahin Lama, fundador y CEO de la aerolínea, que marca el inicio de una nueva etapa en la estrategia de crecimiento y diversificación de la empresa mediante su incursión en el transporte aéreo de carga.

El encuentro tuvo lugar en la terminal de vuelos privados (FBO) del Aeropuerto Internacional La Isabela, principal centro de operaciones de Air Century, y contó´ con la participación de autoridades aeronáuticas, ejecutivos de AERODOM, clientes, aliados y relacionados de la aerolínea, quienes pudieron conocer de cerca la nueva aeronave y sus capacidades operativas.

El avión, matrícula HI1139, es el primero de dos Bombardier CRJ200SF adquiridos por Air Century para atender las necesidades logísticas de distintos mercados del Caribe y la regió´n. Cuenta con capacidad para transportar hasta 6,600 kilogramos —aproximadamente 15,000 libras— de carga y dispone de ocho posiciones para paletas.

Su puerta especial de carga y su sistema de rodillos permiten manejar carga paletizada, contenedores y carga suelta, ofreciendo la versatilidad necesaria para responder a diferentes tipos de clientes y operaciones.

Durante el acto, Carlos Jiménez, vicepresidente ejecutivo de Air Century, explicó´ que la decisión de ingresar al segmento de carga surgió´ como parte de un proceso de análisis y transformación iniciado en 2024, orientado a diversificar las fuentes de ingresos de la empresa, ampliar sus capacidades y fortalecer su estabilidad operativa.

La selección del CRJ200SF respondió´ a la experiencia acumulada por Air Century con este modelo de aeronave en sus operaciones de pasajeros. Esto permitirá´ aprovechar la infraestructura, la capacidad técnica y los conocimientos de mantenimiento desarrollados por la empresa, además de generar economías de escala y contar con el respaldo operativo necesario para impulsar esta nueva línea de negocio.

“La incorporación de estos dos CRJ200SF representa un paso concreto en la evolución de Air Century. Estamos entrando al mercado de carga con una aeronave que conocemos, apoyados en capacidades que hemos construido durante casi 35 años de operación. Queremos facilitar el

movimiento de mercancías en el Caribe y la región, conectar nuevos mercados y contribuir al objetivo de convertir a la República Dominicana en el principal centro de carga regional”, expresó´ Jiménez.

Las nuevas aeronaves serán utilizadas en operaciones dedicadas para empresas globales de transporte de carga, rutas al servicio de agentes de carga y vuelos bajo demanda, lo que permitirá´ ofrecer soluciones adaptadas a los requerimientos de cada cliente y operación.

Air Century también identifica oportunidades asociadas al crecimiento del nearshoring y a la posición estratégica de República Dominicana para conectar mercados, cadenas de suministro y centros de producción en el Caribe, Centroamérica y otros destinos cercanos.

Jiménez destacó´ que la materialización del proyecto requirió´ cerca de 21 meses desde la firma de la carta de intención hasta la entrega de la primera aeronave, período durante el cual participaron los equipos técnicos, operativos y administrativos de la empresa, así´ como diferentes aliados nacionales e internacionales.

“Detrás de esta aeronave hay muchas horas de trabajo, perseverancia y un equipo que continuó impulsando el proyecto hasta hacerlo realidad. Esta nueva etapa reafirma nuestra disposición de seguir invirtiendo, identificando oportunidades y aportando al desarrollo de la aviación y la conectividad logística de República Dominicana”, agregó´.

La actividad concluyó´ con un recorrido por la aeronave, durante el cual las autoridades, clientes e invitados conocieron sus características, configuración y posibilidades para el transporte regional de mercancías.

Con casi 35 años de servicio ininterrumpido, Air Century es la aerolínea dominicana de mayor trayectoria operativa continua. La incorporación del Bombardier CRJ200SF amplía sus capacidades y complementa sus operaciones regulares de pasajeros y vuelos ejecutivos chárter.

###

Acerca de Air Century

Air Century es una empresa de transporte aéreo local e internacional fundada en Santo Domingo, República Dominicana, en marzo de 1992. Opera vuelos regulares desde los aeropuertos internacionales La Isabela y Punta Cana hacia La Habana y Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Curazao, Aruba y Sint Maarten, además de vuelos chárter a destinos internacionales. Para más información, visite www.aircentury.com.

Visited 2 times, 2 visit(s) today