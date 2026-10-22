SE ESTRECHA CERCO CONTRA NARCOTRÁFICO EN EXTENSA OPERACIÓN CAE OTRA NARCOLANCHA CON 555 PAQUETES DE COCAÍNA

Santo Domingo.- En un contundente esfuerzo de coordinación operativa e inteligencia transnacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y miembros del Ministerio Público, apoyados por la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS), el Comando Sur de Estados Unidos, (SOUTHCOM), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), el Servicio de Aduanas de Estados Unidos (CBP) y la Fuerza Aérea de Colombia, asestaron otro contundente golpe a las redes criminales al confiscar un alijo de 555 paquetes de presunta cocaína en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Las amplias labores de interdicción y persecución por aire, mar y tierra se activaron tras recibir alertas de inteligencia, las cuales identificaron una traza sospechosa navegando a alta velocidad con varios ocupantes, rumbo al territorio dominicano, activando de inmediato en tiempo real los protocolos de actuación operacional para interceptar y neutralizar la embarcación.

Tras una intensa persecución ejecutada a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas en el municipio de Baní, las autoridades interceptaron la narcolancha y tras inspeccionar su estructura se descubrió un compartimento oculto debajo de los asientos (banquetas) donde se confiscaron los 555 paquetes de la sustancia, forrados con cinta adhesiva y con distintos logotipos.

“Se trata de una modalidad de ocultamiento en la que las redes criminales alteran la estructura interna de las narcolanchas para acondicionar un compartimiento secreto debajo de las banquetas. Este método de camuflaje está diseñado para invisibilizar los cargamentos de drogas e intentar evadir la detección de las autoridades en alta mar”.

A bordo de embarcación, de 27 pies de eslora, las autoridades detuvieron a tres hombres de nacionalidad dominicana, aseguraron el cargamento e incautaron además dos motores fuera de borda de 60 y 75 caballos de fuerza, un celular, cinco garrafones para el uso de combustibles, entre otras evidencias que forman parte del proceso investigativo.

Con este contundente golpe, la República Dominicana reafirma su liderazgo regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional en el Caribe, con una estrecha coordinación interinstitucional y apoyo de organismos internacionales, el país ha logrado blindar sus costas, superando a la fecha la histórica cifra de más de 34 toneladas de sustancias ilícitas incautadas en lo que va de año.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones para identificar, arrestar y someter a la justicia a otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional, mientras los detenidos están bajo el control de las autoridades correspondientes para conocerle medidas de coerción en las próximas horas.

Los paquetes de la sustancia fueron embalados en fundas de evidencias y enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para realizar los estudios de lugar y determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

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