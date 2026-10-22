El Senado de la República aprobó de urgencia reformar varios artículos del Código Penal de la República Dominicana

Santo Domingo. – El Senado de la República aprobó y declaro de urgencia en dos discusiones el proyecto de ley orgánica que modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, que modifica varias disposiciones de la Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana.

El presidente de la comisión de Justicia del Senado, senador Rafael Barón Duluc, presentó un informe favorable al Pleno Senatorial sobre la pieza legislativa y solicitó que el mismo sea incluido en los trabajos de la orden del día de este miércoles.

La iniciativa que fue presentada por el senador de la provincia La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, busca establecer un período de adecuación para que las personas jurídicas puedan prepararse y cumplir con las nuevas disposiciones. El texto aprobado dispone que los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal entren en vigor 24 meses después del 5 de noviembre de 2026, es decir, el 5 de noviembre de 2028.

OTRAS INICIATIVAS APROBADAS

En los amplios trabajos de este miércoles los senadores sancionaron de urgencia el proyecto de ley que modifica los artículos 4, 5, 12, 14 y adiciona un artículo 12.1 a la Ley 339-22, sobre uso de Medios Digitales en el Poder Judicial.

Esta normativa presentada por la Cámara de Diputados tiene el propósito de optimizar la prestación del servicio judicial, agilizar, fortalecer su eficiencia y garantizar un acceso a la justicia más ágil, transparente y seguro.

En lo adelante, esta propuesta legislativa establece que el Poder Judicial puede utilizar la firma digital o firma electrónica cualificada; acto jurisdiccional electrónico; digitalización de documentos y las celebraciones de audiencias virtuales.

El artículo 14 de la presente ley señala que las audiencias, vistas o acción jurisdiccional virtual o en entorno digital se celebrarán en todas las materias, exceptuando la materia penal.

EN SEGUNDA LECTURA

El Pleno del Senado sancionó en segunda discusión el proyecto que designa con el nombre de Milton Ray Guevara al edificio del palacio de justicia del distrito judicial de Samaná, iniciativa del senador Pedro Manuel Catrain.

También, fue conocido el proyecto de ley que crea el Boletín Oficial del Estado para la publicación de leyes modificadas, propuesta del senador Santiago José Zorrilla.

En segunda lectura se aprobó el proyecto de clasificación, régimen de autorización y modificación de categoría de las infraestructuras aeroportuarias y modifica la Ley 491-06 sobre Aviación Civil de la República Dominicana, propuesta presentada por el senador Alexis Victoria Yeb.

De igual modo, los senadores sancionaron el proyecto de ley que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado del Noroeste, proyecto presentado por el senador Odalis Rafael Rodríguez. Además, se aprobó en segunda discusión el proyecto de ley que declara Patrimonio Monumental de la Nación el Monumento en honor a los Héroes de la Barranquita y establece el 3 de julio de cada año como Día del Decoro Nacional, una propuesta del senador Odalis Rafael Rodríguez.

El Pleno también sancionó en segunda discusión el proyecto de ley que declara al Mabí Seibano Patrimonio Cultural Inmaterial de la República Dominicana, propuesta del senador de esa demarcación, Santiago José Zorrilla.

Igualmente, se aprobó en segunda discusión el proyecto que designa con el nombre de “Vladimir Guerrero” el estadio de béisbol de la sección Don Gregorio, municipio de Nizao, provincia de Peravia, iniciativa senador Julito Fulcar Encarnación. Así como el que designa con el nombre de “Nazario Ramos” la pista de atletismo del complejo deportivo Juan Pablo Duarte, del municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, propuesta del senador Franklin Martín Romero.

EN ÚNICA DISCUSIÓN

En única discusión los senadores sancionaron varios proyectos; acuerdos; convenios y resoluciones entre los que figura: el Acuerdo de Servicios Aéreos entre el gobierno de la República Dominicana y el gobierno de la República de Paraguay. También el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, aprobado el 22 de noviembre de 2009 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); y el Acuerdo de Enmienda al Convenio Internacional del Azúcar, firmado el 26 de noviembre de 2021.

De igual manera, fue sancionado el Acuerdo de Servicios Aéreos entre la República Dominicana y la República Checa firmado en Nassau el 7 de diciembre de 2016 y el protocolo entre la República Dominicana y la República Checa firmado en Nassau el 7 de diciembre de 2016, suscrito el 20 de junio de 2023, en la ciudad de Santo Domingo. Además, se aprobó el Convenio de Cooperación Policial reforzada contra la delincuencia organizada, suscrito el 1 de agosto de 2018. Todos remitidos por el Poder Ejecutivo.

Asimismo, fue sancionada la resolución que solicita al presidente Luis Abinader, que disponga la remodelación del cuartel de la Policía Nacional ubicado en la sección de Carbonera, municipio de Pepillo Salcedo, provincia de Montecristi. Además, la que solicita disponer la construcción de un nuevo destacamento de la Policía Nacional, en el sector de Villa Olímpica, municipio de San Pedro de Macorís, propuesta de Aracelis Villanueva Figueroa.

Igualmente, se aprobó la que solicita al Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), gestionar con las prestadoras de servicios de telecomunicaciones la instalación de repetidores de señal, para la conexión en la autopista del Nordeste Juan Pablo II. Propuesta de los senadores Alexis Victoria Yeb, Franklin Martín Romero Morillo, Pedro Antonio Tineo Núñez, y Pedro Manuel Catrain Bonilla. De igual manera, fue sancionada la que solicita la implementación urgente de un plan nacional de conectividad y cobertura en carreteras y comunidades rurales de la República Dominicana, proponente de Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano.

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