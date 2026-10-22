Disputarán el sábado Clásico Fanático Hípico en el Quinto

SANTO DOMINGO ESTE.- El próximo sábado se disputará el Clásico Fanático Hípico en el Hipódromo Quinto Centenario, entre caballos importados de 3 años y mayores.

Un total de siete ejemplares competirán en la prueba, en la sexta carrera del cartel número 85 del año, a la distancia de 1,700 metros.

Esos ejemplares son: Grace From Above (1), del Establo Limpia Base; Venezuelan Faith (2), de la cuadra Decoo Stable; Grateful Lady (3), de la cuadra Decoo Stable; Zolato (4), del Establo Marianne; Team Captain (5), de la cuadra Wells Stable; Alil Nalot (6), de la cuadra Decoo Stable; Bettering (7), del Establo Sin Egoísmo vivo.

LOS JINETES

Grace From Above (1) llevará la monta del jinete José Villalobos, quien seguirá las indicaciones del entrenador Moisés Alou.

Venezuelan Faith (2) tendrá sobre el lomo al jinete Omar F. González, a quien orientará el entrenador Samuel Torres M.

Grateful Lady (3) cargará con el peso del jinete Trusman Quevedo, quien seguirá el plan de carrera del entrenador Samuel Torres M.

Zolato (4) tendrá sus bridas en las manos del jinete José L. Novas, a quien hará recomendaciones el entrenador Último M. Solís.

Team Captain (5) llevará en la silla al jinete José Francis Rojas, a quien instruirá el entrenador Leonel A. Carrero.

Alil Nalot (6) será conducido por el jinete Jonathan Estévez, quien seguirá las pautas trazadas por el entrenador Samuel Torres M.

Bettering (7) llevará en el sillín al jinete Jesús Frías, a quien aconsejará el entrenador Víctor Meriño.

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