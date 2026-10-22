Adán Peguero abandona el proyecto presidencial de David Collado y se suma al equipo de Carolina Mejía

Santo Domingo Este. –Recientemente, medios digitales dieron a conocer la decisión del del ingeniero Adán Peguero, de concluir su ciclo de apoyo en el proyecto presidencial de David Collado para integrarse de manera inmediata al equipo de Carolina Mejía.

De acuerdo con las publicaciones, esta decisión responde a un proceso de reflexión sobre sus convicciones políticas, el trabajo territorial de bases y su visión sobre el fortalecimiento de la militancia perremeistas en Santo Domingo Este.

Este movimiento representa un cambio significativo en la dinámica interna del partido dentro de Santo Domingo Este —el municipio más poblado del país con más de 900 mil electores, al pasar Peguero a respaldar las aspiraciones presidenciales de Mejía junto a los Adancistas y su poderosa estructura y maquinaria política.

Con la integración del ingeniero Adán Peguero se reordena el tablero político en Santo Domingo Este fortaleciendo el equipo presidencial de Carolina Mejía.

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