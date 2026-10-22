Geanilda Vásquez aspira a la Alcaldía del DN con una visión de ciudad moderna, inteligente y de frente al mar

SANTO DOMINGO.– Una capital moderna, inteligente, verde, con el mar como protagonista, un tránsito organizado y ríos y cañadas descontaminados. Esa es la visión de ciudad con la que la doctora Geanilda Vásquez se proyecta hacia la Alcaldía del Distrito Nacional, con el compromiso de fortalecer la gestión de Carolina Mejía y llevarla a una nueva etapa de desarrollo.

“Primero, fortalecer y continuar la excelente gestión de la actual alcaldesa e impregnarle mi sello de desarrollo”, expresó Vásquez al explicar sus razones para aspirar a dirigir el gobierno municipal de la capital.

La dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) propone una ciudad que mire al mar, aproveche su potencial costero y avance hacia estándares urbanos de primer mundo, sin perder de vista las necesidades cotidianas de sus habitantes.

“Una ciudad del primer mundo, moderna, inteligente, una ciudad que mire al mar, que organice su tránsito y que descontamine sus ríos y cañadas”, resumió al describir los principales objetivos de su visión municipal.

Su planteamiento también contempla ampliar y recuperar los espacios públicos, fortalecer el cuidado ambiental y construir una ciudad más verde, acogedora y pensada para sus munícipes.

“Una ciudad para sus munícipes, con más espacios públicos; una ciudad verde y acogedora”, señaló, al colocar la calidad de vida de los capitaleños en el centro de su propuesta.

Vásquez cuenta con experiencia municipal, tras desempeñarse durante seis años como regidora, y una trayectoria en la administración pública que incluye su paso como ministra sin Cartera de la Presidencia y cónsul general de la República Dominicana en Miami. Actualmente es la coordinadora del Gabinete de Política Social.

Su aspiración también se desarrolla en un contexto político marcado por su cercanía con Carolina Mejía, a quien ha respaldado en su proyecto presidencial. En ese escenario, la dirigente plantea la posibilidad de dar continuidad a la gestión municipal actual, incorporando una visión propia y nuevas prioridades para el desarrollo de Santo Domingo.

La propuesta de Geanilda Vásquez combina continuidad y renovación: preservar el trabajo realizado, pero avanzar hacia una capital con mejor movilidad, recuperación ambiental, espacios públicos accesibles y una relación más activa con su litoral.

Más que ocupar la Alcaldía, su planteamiento apunta a transformar la manera en que la ciudad se relaciona con sus habitantes y con el mar que bordea su territorio, bajo una visión de modernización urbana y bienestar colectivo.

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