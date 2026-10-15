AERODOM muestra avance buen ritmo en la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), filial de VINCI Airports, informó que continúa avanzando a buen ritmo en la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), un proyecto de US$400 millones cuyas obras iniciaron en 2025 y que transformará la infraestructura aeroportuaria y la experiencia de viaje de los pasajeros que utilizan este aeropuerto.

Tras los trabajos de preparación del área destinada a la nueva terminal, que incluyeron la reubicación de instalaciones, la demolición de edificios y el desvío de las redes afectadas, los equipos desplegados en el proyecto avanzan actualmente en la ejecución de las obras de cimentación y estructura del edificio terminal.

Los contratistas principales y subcontratistas trabajan de manera coordinada para entregar esta infraestructura en 2028.

Conforme a los datos ofrecidos, indican que el proyecto cuenta con un amplio despliegue de equipos, maquinaria y personal especializado en sus distintos frentes de trabajo, bajo la ejecución de VINCI Construction Grands Projets y VINCI Energies, con la participación de reconocidas empresas y subcontratistas locales, entre ellas Acero Estrella, Solucreto y Profas, consorcio integrado por J. Fortuna y Alba Sánchez, que aportan su experiencia y capacidades en las diferentes etapas de la obra. Actualmente, hay más de 500 trabajadores en el proyecto.

“Después de completar los trabajos de tratamiento geotécnico que garantizan las condiciones necesarias para soportar la nueva infraestructura, hoy ya podemos ver cómo comienza a levantarse la terminal mediante los vaciados de concreto y las primeras columnas.

Todos los equipos están desplegados y trabajando con un alto nivel de coordinación y compromiso para avanzar conforme al programa”, afirmó Cyril Girot, CEO de AERODOM.

La ejecución de la nueva terminal cuenta, además, con una supervisión cercana y continua por parte de la Comisión Aeroportuaria y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

En los últimos meses, el proyecto ha recibido visitas recurrentes del ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, así como del director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Mérido Torres Espinal, quienes han realizado recorridos de seguimiento para conocer directamente el progreso de los trabajos y los diferentes frentes de construcción.

Esta coordinación con las autoridades forma parte del esfuerzo conjunto para acompañar el desarrollo de una infraestructura estratégica para el país, asegurando el seguimiento de los procesos técnicos y administrativos asociados a una obra de esta magnitud.

La nueva terminal contará con más de 40,000 m² y tendrá capacidad para atender hasta cuatro millones de pasajeros adicionales por año. Operará de manera independiente y en paralelo a la terminal existente, permitiendo al AILA ampliar significativamente su capacidad y responder al crecimiento proyectado del tráfico aéreo.

El proyecto contempla, además del edificio terminal, nuevas vías de acceso y áreas de estacionamiento premium, de corta y larga duración; una nueva plataforma de aviación con una nueva calle de rodaje para conectar con la pista; así como infraestructura complementaria para garantizar una operación eficiente.

Como parte de su enfoque de sostenibilidad, la nueva terminal incorporará un Centro de Energía con tecnología de climatización descarbonizada, una nueva planta solar y una planta de tratamiento de aguas residuales rehabilitada. Estas soluciones forman parte del compromiso de AERODOM y VINCI Airports con una infraestructura aeroportuaria más eficiente y sostenible.

En paralelo a la construcción de la nueva terminal, AERODOM continúa ejecutando un amplio programa de modernización de la infraestructura del AILA. Entre estos proyectos se encuentra la rehabilitación mayor de la pista 17-35, una intervención de aproximadamente US$20 millones que permitirá extender por un mínimo de 15 años la vida útil de la pista en condiciones óptimas de operación.

Asimismo, la instalación de un nuevo sistema de manejo de equipajes (BHS) para la terminal existente, con una inversión adicional de aproximadamente US$20 millones, tiene como objetivo fortalecer la capacidad, seguridad, eficiencia y confiabilidad del procesamiento de equipajes a la salida de Santo Domingo.

“Estamos trabajando simultáneamente en diferentes componentes de la infraestructura aeroportuaria porque nuestro objetivo no es únicamente construir una nueva terminal, sino elevar de manera integral la experiencia de viaje y la capacidad operacional del AILA. La nueva terminal marcará un antes y un después para nuestros pasajeros y para el aeropuerto, mientras que las inversiones que realizamos en la pista, el sistema de equipajes y otros sistemas críticos aseguran que toda la infraestructura evolucione de manera coordinada”, agregó Cyril Girot.

La nueva terminal del AILA forma parte del programa de inversiones que AERODOM desarrolla en el marco de la extensión de la concesión aeroportuaria, contribuyendo a fortalecer la conectividad aérea de República Dominicana y la capacidad del país para continuar recibiendo un número creciente de pasajeros.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

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Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

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