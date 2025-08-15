- Publicidad -
Agreden y amenazan a contratistas de Edeeste que normalizaban servicio en comunidad de Higüey

PRIMICIAS DIGITAL15 de agosto de 2025
Higüey, La Altagracia. – Dos contratistas de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) fueron agredidos y amenazados este jueves, mientras instalaban un medidor en una vivienda del sector Villa Progreso de este municipio.
De acuerdo con el reporte de la empresa, los técnicos fueron empujados y agredidos verbalmente por una turba, que incluso derribó la escalera con la que realizaban el trabajo. El hecho fue captado en un video, donde se observa a un adolescente portando un machete y amenazando al personal.
La situación obligó a los contratistas a retirarse del lugar para salvaguardar su integridad física y los equipos de trabajo.
El incidente ocurrió en la calle Faro de Luz No. 24, del sector Villa Progreso, cuando el personal procedía a normalizar el servicio eléctrico de una vivienda que se encontraba conectada de manera irregular a las redes de distribución.
Los clientes fueron contratados previamente mediante el programa de captación que desarrolla Edeeste y se procedió a instalarles los medidores correspondientes, como parte de las acciones que ejecuta la empresa para reducir las pérdidas eléctricas y garantizar un servicio más estable y seguro.
Edeeste hizo un llamado a la ciudadanía a permitir que su personal y contratistas realicen sus labores sin obstáculos, así como a fomentar la cultura de pago por el servicio recibido, lo cual es fundamental para mejorar la calidad de la energía y proteger las inversiones que se realizan en beneficio de todos los usuarios.
