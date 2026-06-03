AERODOM informa nueva ruta directa entre Roma y Santo Domingo

AERODOM Vincut Airport, anunció el inicio de la nueva ruta directa de ITA Airways entre Roma Fiumicino y Santo Domingo, una conexión que fortalecerá la conectividad aérea entre República Dominicana e Italia y contribuirá al crecimiento del turismo europeo hacia el país.

La aerolínea italiana iniciará operaciones el próximo 30 de noviembre con una frecuencia semanal los lunes.

A partir del 14 de diciembre, el servicio aumentará a dos vuelos por semana, incorporando operaciones los domingos hasta finales de marzo de 2027. Los vuelos serán realizados en modernas aeronaves Airbus A330neo, equipadas con cabinas Business, Premium Economy y Economy.

Con esta nueva ruta, el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), suma un importante destino europeo a su red de conexiones internacionales, consolidando su posición como principal puerta de entrada aérea de República Dominicana.

Cyril Girot, CEO de AERODOM, valoró positivamente la llegada de ITA Airways y destacó el impacto que tendrá esta nueva operación para el fortalecimiento de la conectividad y el desarrollo turístico del país.

“Nos llena de satisfacción dar la bienvenida a ITA Airways al Aeropuerto Internacional de Las Américas y continuar ampliando la lista de destinos conectados directamente con Santo Domingo. Esta nueva ruta con Roma fortalece los vínculos entre República Dominicana e Italia y reafirma el atractivo de nuestro país como destino turístico y de negocios. En AERODOM seguiremos trabajando para impulsar nuevas oportunidades de conectividad y continuar elevando la experiencia de viaje de nuestros pasajeros”, expresó Girot.

La incorporación de Santo Domingo a la red de ITA Airways forma parte de la estrategia de expansión intercontinental de la aerolínea en las Américas y contribuirá a dinamizar tanto el turismo vacacional como el intercambio comercial y cultural entre ambos países.

“Con Santo Domingo reforzamos nuestra presencia en las Américas y mejoramos nuestra oferta desde y hacia Roma Fiumicino con un nuevo destino muy atractivo”, señaló Emiliana Limosani, chief Commercial, Network & Incentive Management Officer de ITA Airways.

AERODOM reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a las aerolíneas, autoridades y actores del sector para fortalecer la conectividad aérea de República Dominicana y seguir posicionando al país como uno de los principales hubs del Caribe.

Actualmente, AERODOM desarrolla un amplio programa de inversiones en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, que incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros, la rehabilitación mayor de la pista principal de aterrizaje, la implementación de un nuevo sistema automatizado de manejo de equipajes (BHS, por sus siglas en inglés), así como otras obras orientadas a fortalecer la capacidad operativa, elevar los estándares de servicio y continuar mejorando la experiencia de viaje de los pasajeros.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

Para más información:

www.aerodom.com

https://www.linkedin.com/ company/aerodomdr

Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

Para más información:

www.vinci-airports.com

https://www.linkedin.com/ company/vinci-airports/

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