Adompretur analiza el futuro de la información turística con un conversatorio en el marco de ExpoTurismo

Santiago, República Dominicana, Junio de 2026. – La transformación de la comunicación turística en la era digital, el papel de la ética periodística y los desafíos que enfrenta la industria informativa ante el auge de las nuevas tecnologías centraron el conversatorio organizado por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) durante ExpoTurismo Santiago 2026.

La actividad, celebrada en el Hotel Santiago, Curio Collection by Hilton, reunió a periodistas y comunicadores especializados que analizaron la evolución de la información turística desde los medios impresos hasta las actuales plataformas digitales, en un contexto marcado por el crecimiento de las redes sociales, la inteligencia artificial y los nuevos hábitos de consumo informativo.

El panel “La evolución de la información turística: Prensa escrita vs. Medios digitales” contó con la participación de los comunicadores Salvador Batista, Yamira Taveras y José Ramón Torres, quienes compartieron experiencias y reflexiones sobre los cambios que ha experimentado el periodismo turístico durante las últimas décadas.

Durante el encuentro, los expositores coincidieron en que la tecnología ha democratizado el acceso a la información, pero también ha planteado nuevos retos relacionados con la verificación de datos, la credibilidad de las fuentes y la responsabilidad de quienes generan contenidos para plataformas digitales.

El recorrido de la información turística en la era digital

José Ramón Torres realizó un recorrido histórico sobre la evolución de la comunicación y recordó que desde la década de 1950 en Estados Unidos se discutía la posibilidad de una gran autopista de la información que conectara computadoras y facilitara el acceso al conocimiento.

Explicó que esas preocupaciones motivaron investigaciones internacionales como el Informe MacBride, coordinado por la Unesco en 1980, el cual advertía sobre los beneficios de la democratización de los medios, pero también sobre los riesgos de concentración tecnológica.

Torres señaló que antes de la expansión del Internet los viajeros dependían principalmente de guías impresas, agencias de viajes y touroperadores para obtener información sobre destinos turísticos. Sin embargo, la llegada de la World Wide Web, los blogs y posteriormente los portales digitales de los periódicos transformó por completo el acceso a la información.

También señaló la experiencia dominicana de Aguayta.com como uno de los proyectos pioneros en la agregación de contenidos informativos en línea, así como el surgimiento de los medios nativos digitales entre 2004 y 2015.

Según explicó, la irrupción de las redes sociales y de los influencers modificó profundamente la forma en que los turistas buscan referencias sobre destinos, hoteles y experiencias de viaje.

“La pandemia aceleró muchos de esos cambios y hoy contamos además con herramientas de inteligencia artificial generativa. El turista ya no depende exclusivamente de un periodista especializado para conocer un destino porque otros viajeros comparten constantemente sus experiencias”, sostuvo.

Ética y credibilidad siguen siendo fundamentales

La periodista Yamira Taveras afirmó que el periodismo turístico atraviesa un momento favorable en República Dominicana gracias a la diversidad de historias y oportunidades que ofrece el sector.

No obstante, subrayó que el crecimiento de los medios digitales debe estar acompañado de un ejercicio responsable de la profesión. “Debemos contar las historias con credibilidad, ética y pasión. Quienes hemos trabajado en medios tradicionales y luego nos adaptamos al entorno digital entendemos la importancia de verificar las fuentes y mantener el rigor profesional”.

Su intervención estuvo orientada a resaltar que la velocidad con que circula la información no debe desplazar principios esenciales como la precisión y la confianza del público.

Más allá de promocionar destinos

Salvador Batista destacó que el periodismo turístico no debe limitarse a mostrar los atractivos de un destino, sino que también tiene la responsabilidad de señalar situaciones que requieren atención para contribuir a la mejora continua del sector.

A su juicio, la labor de los periodistas especializados incluye orientar, educar, informar y, cuando sea necesario, denunciar problemas que afecten la experiencia turística o el desarrollo de la industria.

“El periodismo turístico también debe ayudar a identificar oportunidades de mejora para que las instituciones públicas y privadas actúen y den respuesta a los desafíos existentes”, manifestó.

Los panelistas coincidieron en que el crecimiento de los medios digitales abre importantes oportunidades para fortalecer la comunicación turística del país, siempre que se preserve el compromiso con la calidad informativa.

Asimismo, advirtieron que la búsqueda de mayor alcance en redes sociales o la presión por generar más visualizaciones no debe comprometer la ética ni el rigor periodístico.

Adompretur presenta nueva plataforma institucional

Durante la jornada, la presidenta de Adompretur, Sarah Hernández, destacó la importancia de ExpoTurismo Santiago como uno de los principales escenarios para promover el turismo nacional y visibilizar iniciativas vinculadas al periodismo especializado.

La dirigente indicó que la actual gestión de la entidad, correspondiente al período 2025-2027, tiene entre sus prioridades fortalecer la presencia institucional y ampliar las oportunidades de desarrollo para los profesionales del área.

Como parte de ese proceso, presentó la renovada plataforma digital de Adompretur, concebida para ofrecer una experiencia más moderna, dinámica e interactiva.

Según explicó, el portal servirá para difundir las actividades de la organización y convertirse en un espacio de referencia para la información turística nacional.

Programa de pasantías para estudiantes de periodismo

Otro de los anuncios realizados durante ExpoTurismo Santiago fue la puesta en marcha del Programa de Pasantías Adompretur, una iniciativa orientada a la formación de nuevos profesionales del periodismo turístico.

Hernández informó que en una primera etapa serán seleccionados 12 estudiantes de periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), quienes realizarán prácticas supervisadas dentro de la institución.

El programa contempla una formación estructurada en cuatro módulos académicos impartidos por reconocidos profesionales del área, entre ellos Manuel Quiterio Cedeño, Elsa Peña y José Rafael Sosa.

La parte editorial contará además con el apoyo de Rosa Lidia Lora y María Mercedes, quienes participarán en la revisión y evaluación de los trabajos realizados por los estudiantes.

La iniciativa busca fortalecer las competencias profesionales de los futuros comunicadores y promover estándares de excelencia en el ejercicio del periodismo turístico dominicano.

Con esta participación en ExpoTurismo Santiago, Adompretur reafirma su apuesta por la capacitación, la innovación y la defensa de un periodismo turístico basado en la ética, la credibilidad y la calidad informativa, en un momento en que la tecnología continúa redefiniendo la manera en que los viajeros se informan y toman decisiones sobre sus destinos.

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