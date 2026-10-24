168 Horas en Primicias, tensión en Haití, voto presencial anticipado en EEUU, incremento militares RD en seguridad fronteriza, pandilleos desafiantes, nuevos disturbios en comunidades Francia, agenda activa de Abinader, elecciones en Brasil, línea dura de soldados salvadoreños en Haití

Por Alex Jiménez

Director de Primicias

El agravamiento de la crisis haitiana y el reforzamiento militar de los cuerpos armados del país en la zona fronteriza con Haití, una mayor tensión en Haití, más miembros del Ejército de República Dominicana patrullando y un comercio muy activo en Jimaní y otros puntos de la frontera, la desaparición de cuatro militares salvadoreños en Haití, el gobierno insistiendo en que en la frontera hay desplegados más de diez mil efectivos militares, el uso de tanquetas y camionetas con militares para fortalecer las medidas de seguridad fronteriza, nuevos disturbios en Francia, Irán arreciando el rechazo al regreso de buques en la guerra con Estados Unidos, el sonado caso de un asalto y

rapto de un ciudadano alemán en Puerto Plata, la primera fase del saneamiento de la cañada de Los Girasoles entregada por el gobierno, la visita a Puerto Plata del ex presidente Danilo Medina para juramentar a nuevos miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), una agenda muy activa del presidente Luis Abinader en el fin de semana, el incremento de la presencia de militares dominicanos en Jimaní, soldados de El Salvador enfrentando con energía a pandilleros

haitianos, reportándose un primer choque entre estos; la muerte de una joven atropellada por un vehículo en Santiago de los Caballeros; la muerte de dos personas en un negocio en Los Frailes II,

municipio Santo Domingo Este, caso que investiga la Policía; la Operación Militar de ElSalvador en Haití, el escándalo de los choferes indocumentados en la Ciudad Juan Bosch, forman parte de lostemas de despedida de una semana y el inicio de otra en República Dominicana y el mundo.

ECONOMIA

El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, atribuyendo los cierres de negocios a la dinámica habitual del mercado, no a una crisis económica

El ex presidente Obama atribuyendo al presidente Donald Trump las alzas en los precios en Estados Unidos

Los RD$ 42 mil millones en subsidios a los combustibles en 2026 en RD

Los emprendimientos de estudiantes de la UASD

Una marcha en Nagua para respaldar la producción de arroz dominicano

El encarecimiento del gasoil optimo en Europa, sobrepasa los 200 dólares el barril

Un plazo de treinta días concedido a los dueños de bancas para regularizar los negocios que lo ameriten

El tema de una sobrecarga de empleados de la UASD en la palestra

El creciente impacto del turismo en la economía

El bombazo que lanzó un ex rector sobre la nómina en la UASD

Una protesta en Navarrete contra las muy encarecidas facturas eléctricas

Duras críticas por la falta de derrame del muy cacareado crecimiento en la economía dominicana

El anuncio de que Azua contará con un politécnico Loyola, iniciativa del presidente Luis Abinader

POLITICA

El rumbo del PRSC generando opiniones

Daniel Toribio opinando que también las encuestas deben rendir cuentas

INTERNACIONALES

Las municiones dominicanas encontradas en Haití, uno de los principales temas de la semana

Un primer enfrentamiento entre militares salvadoreños y miembros de bandas haitianas

La búsqueda de militares salvadoreños raptados en Haití

El cierre de la campaña electoral de la segunda vuelta en Brasil

La aprobación en Chile de una ley para la expulsión de inmigrantes en situación irregular

El endurecimiento de la oposición de Lula a su contrincante Flavio Bolsonaro en las elecciones presidencial de Brasil

Una batalla política entre republicanos y demócratas, la primera jornada del voto anticipado presencial para las elecciones del 3 de noviembre 2026 en el Estado de Nueva York

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