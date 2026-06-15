Accor anuncia dos nuevos proyectos hoteleros en República Dominicana

República Dominicana, junio de 2026 – Accor, líder global en hospitalidad, continúa expandiendo su presencia en las Américas con el anuncio de dos grandes proyectos en la República Dominicana: la llegada de la marca Swissôtel a Santo Domingo y la firma de un Novotel en Punta Cana.

Estas dos incorporaciones refuerzan la estrategia de expansión a largo plazo de Accor en el Caribe, fortaleciendo su presencia tanto en centros urbanos como en destinos de playa de alto crecimiento, al tiempo que introduce marcas reconocidas a nivel mundial adaptadas a las expectativas cambiantes de los viajeros.

Abel Castro, Chief Development Officer Accor Américas, comentó: “La firma de estos dos hoteles representa un paso estratégico para Accor en el Caribe y refuerza nuestro compromiso de crecer en mercados urbanos y destinos de playa con gran potencial. Estas alianzas nos permiten introducir marcas reconocidas a nivel mundial y sentar las bases para futuras oportunidades de desarrollo en todos los segmentos en la región.”

Swissôtel Santo Domingo: Maestría Suiza y Bienestar Urbano

En alianza con Noval Properties, Accor introducirá el Swissôtel Santo Domingo bajo la filosofía de la marca “Crafting Pure Living”. Concebido como un desarrollo de uso mixto, el proyecto contará con aproximadamente 75 habitaciones de hotel junto con cerca de 180 residencias.

Diseñada como un refugio contemporáneo, Swissôtel responde a la creciente demanda de experiencias de hospitalidad refinadas que combinan una vida con propósito, estancias prolongadas y soluciones residenciales con servicios de hotel. Guiado por los principios de claridad, equilibrio y bienestar holístico, el proyecto refleja el compromiso de Swissôtel de crear espacios que nutran el cuerpo, la mente y el espíritu.

Enraizada en la herencia suiza y reconocida globalmente por su fusión de artesanía suiza, vitalidad y diseño intencional, Swissôtel crea refugios modernos donde la funcionalidad refinada y la calidez humana se unen de manera fluida. Desde interiores cuidadosamente curados hasta experiencias centradas en el bienestar y la renovación, la marca preserva la esencia de lo que realmente importa: claridad, cuidado y equilibrio.

Novotel Punta Cana: Conectividad y Experiencia Integral

El Novotel Punta Cana Aeropuerto ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los viajeros modernos que buscan comodidad, flexibilidad y conectividad fluida dentro de uno de los centros turísticos de mayor crecimiento del Caribe. Ubicado a solo cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, la principal puerta de entrada del país, que recibe la mayoría de los visitantes internacionales a la República Dominicana, el proyecto responde a una demanda creciente y aún desatendida: experiencias de hospitalidad adaptadas tanto a viajeros de negocios como de ocio dentro de un destino predominantemente orientado a resorts.

Basado en el posicionamiento de Novotel “Longevity Everyday”, el proyecto refleja la creencia de la marca de que pequeños hábitos diarios — comer bien, dormir profundamente, moverse con regularidad y mantenerse socialmente conectado — pueden tener un impacto significativo en el bienestar a largo plazo. Ya sea que viajen por negocios, placer o una combinación de ambos, los huéspedes encontrarán espacios diseñados para ayudarles a recuperar energía, reequilibrar rutinas y reconectarse a lo largo del día.

Con una inversión liderada por el desarrollador de US$22 millones, el hotel de 105 habitaciones será operado por 3C Hotels, una empresa de hospitalidad con amplia experiencia en toda América Latina. La apertura está prevista para 2027.

Diseñado con un enfoque contemporáneo y centrado en la experiencia, el hotel contará con un lobby de doble altura con un bar central, áreas de coworking, un gimnasio, un restaurante y espacios para eventos con capacidad para hasta 150 invitados. Las comodidades adicionales incluirán traslados al aeropuerto, acceso a beach club y múltiples espacios gastronómicos y sociales diseñados para favorecer tanto la productividad como la relajación.

Uno de los principales atributos del proyecto será su rooftop, que contará con un bar, Jacuzzis y vistas directas al aeropuerto, ofreciendo una perspectiva distintiva sobre una de las puertas de entrada más transitadas del Caribe, al tiempo que captura el ritmo enérgico de Punta Cana. En toda la propiedad, el concepto arquitectónico enfatiza la luz natural, los espacios abiertos y una estética contemporánea inspirada en los colores y la vegetación de Punta Cana, creando un diálogo equilibrado entre la identidad local y el diseño internacional.

Visión a largo plazo

El Grupo Accor continúa mapeando activamente nuevas oportunidades de negocio y alianzas estratégicas en la República Dominicana, con otras negociaciones ya en curso. El objetivo es expandir aún más la presencia de su portafolio con marcas diversas en el país, apuntando a la continuidad del crecimiento en la región y reforzando su compromiso a largo plazo con el desarrollo del turismo y la hospitalidad en el Caribe.

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